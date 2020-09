Rot nach wildem Crash: "Wollt ihr uns alle umbringen?!"

"Das war verdammt dumm von wem auch immer, der da vorne war. Wollt ihr uns alle umbringen oder was?!" Das brüllte Haas-Fahrer Romain Grosjean wenige Sekunden nach einem wilden Unfall auf der Zielgeraden in den Funk. Und jetzt ist der Toskana-Grand-Prix per roter Flagge unterbrochen.

Das Rennen hätte nach einer Safety-Car-Phase gerade wieder neugestartet werden sollen, als sich der Unfall im Hinterfeld ereignete. Spitzenreiter Valtteri Bottas im Mercedes hatte zuvor viel Tempo herausgenommen und erst spät beschleunigt. Einige der hinterherfahrenden Fahrer schien das zu überraschen, weshalb es zu einer Kollision mit mehreren Autos kam.

In diesen Crash waren verwickelt: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams), Kevin Magnussen (Haas) und Carlos Sainz (McLaren).

Sainz funkte direkt nach dem Unfall: "Oh mein Gott. Das war gefährlich!"

Später sagte er noch: "Ich werde niemandem die Schuld geben, aber vielleicht müssen wir das System der Restarts nochmal anschauen."

'ORF'-Experte Alexander Wurz pflichtet Sainz in diesem Punkt bei und meint: "Wir haben noch keine aufschlussreichen Bilder gesehen, wer diese 'Ziehharmonika' verursacht hat."

Unfälle schon in der Startrunde

Bereits in der Startrunde waren Pierre Gasly (AlphaTauri) und Max Verstappen (Red Bull) nach einer Kollision ausgeschieden.

Nach den diversen Zwischenfällen sind noch 13 von 20 Fahrzeugen fahrtüchtig. Denn Renault hat das Fahrzeug von Esteban Ocon offenbar unabhängig von den diversen Kollisionen zurückgezogen.

Aktuelle Informationen in unserem Formel-1-Liveticker abrufen!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.