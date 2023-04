Steiner gegen Freitagspunkte: "Entweder ist es Wettbewerb oder Training!"

Gibt es bald Punkte für die Schnellsten im Freien Training? Mit diesem Vorschlag hatte Formel-1-Boss Stefano Domenicali vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt. Der Italiener ist auf der Suche nach Wegen, um die Formel 1 spannender zu gestalten. Ein Dorn im Auge sind dabei die Trainingssessions, die laut Domenicali zwar für die Ingenieure spannend sind, aber keinen Anklang bei den Fans finden.

Drei Freie Trainings gibt es an einem normalen Formel-1-Wochenende, was beim Sprint schon auf eine Session reduziert werden soll. Doch etwa Punkte für die Schnellsten zu vergeben, um den Freitag interessanter zu machen, das hält Haas-Teamchef Günther Steiner für keine gute Idee.

"Entweder ist es ein Wettbewerb oder ein Training", hält er nichts davon, beides zu vermischen. "Man kann nicht sagen, dass jemand ein Training gewinnt, denn dann muss man ein Rennen daraus machen."

Er weiß, dass ein Training dann kein richtiges Training mehr wäre, wenn es am Ende Punkte geben würde: "Wenn es um etwas geht, dann werden sich das alle schnappen wollen. Und dann verwässern wir vielleicht die Rennen", so Steiner.

Der Südtiroler warnt die Formel 1 davor, "zu drakonisch" zu sein und alles auf Krampf ändern zu wollen. "Wir sollten nach und nach etwas ändern, immer sicherstellen, dass wir etwas ausprobieren, und wenn es nicht funktioniert, keine Angst haben, etwas anders zu machen, nicht stur sein und daran festhalten", sagt er. "Das ist immer meine Idee."

So sei man auch zu dem neuen Sprintformat gekommen, das 2023 bei sechs Rennen auf dem Plan steht. Mit diesem Format kann Steiner gut leben, auch wenn es noch einiger Anpassungen bedarf - so wird aktuell etwa darüber beraten, was man mit dem unsinnigen Samstagstraining unter Parc-ferme-Bedingungen anstellt.

"Anfangs waren viele Leute dagegen. Ich glaube, jetzt sind alle ziemlich glücklich darüber, dass wir es haben", so Steiner. "Ich denke, ein normales Rennwochenende können wir vorerst so belassen, wie es ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.