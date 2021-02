Stroll eine Gefahr für Vettel? "Wird für Sebastian nicht einfach werden"

Mit Spannung erwarten die Formel-1-Fans, wie sich Sebastian Vettel 2021 bei seinem neuen Arbeitgeber Aston Martin schlagen wird. "Wir werden dafür sorgen, dass ihm das Rennfahren wieder Spaß macht", kündigt Teamchef Otmar Szafnauer im Gespräch mit 'RTL' an, nachdem Vettel bei Ferrari zuletzt einige schwierige Jahre hatte.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn auf sein bestes Level bringen werden. Mit 33 Jahren vergisst man nicht, wie man ein Rennauto schnell fährt", betont er und kündigt an: "Er wird der Welt zeigen, dass er im richtigen Umfeld, mit der richtigen Motivation und dem Spaß am Rennfahren einen tollen Job abliefern wird."

Interessant wird auch sein, wie sich Vettel im Vergleich zu seinem elf Jahre jüngeren Teamkollegen Lance Stroll schlagen wird. Der Kanadier genießt bei vielen Formel-1-Fans nicht den besten Ruf, doch Szafnauer stellt klar: "Er wird von Sebastian lernen. Aber es wird für Sebastian nicht einfach werden. Lance ist sehr, sehr schnell."

Szafnauer erwartet gute Zusammenarbeit

Während Vettel als viermaliger Weltmeister zum Team stößt, kämpft Stroll noch immer gegen seine Kritiker, die ihm vorwerfen, es nur durch das Geld seines Vaters in die Königsklasse geschafft zu haben. In der Formel 1 ist Stroll bislang noch sieglos, allerdings stand er immerhin dreimal auf dem Podium und holte 2020 seine erste Pole.

Es bleibt abzuwarten, ob der 22-Jährige wirklich zu einem ähnlich harten Gegner für Vettel werden könnte, wie es Charles Leclerc in den vergangenen beiden Jahren bei Ferrari war. Szafnauer erklärt jedenfalls: "Sie werden in erster Linie Teamkollegen und erst danach Gegner sein. Sie werden voneinander lernen und das Team nach vorne bringen."

In den vergangenen Jahren habe sich das Team immer dadurch ausgezeichnet, dass die beiden Piloten gut zusammengearbeitet hätten. "Ich erwarte, dass es bei Lance und Seb auch so sein wird", so der Teamchef, der zudem erklärt, dass Vettel dem Team aus Silverstone dabei helfen soll, den nächsten Schritt zu machen.

WM-Platz drei in diesem Jahr das Ziel

"Er ist so motiviert wie eh und je", verrät Szafnauer und ergänzt im Hinblick auf den 53-maligen Grand-Prix-Sieger: "Er wird uns definitiv helfen, zu verstehen, in welchem Bereich die Teams, die bereits WM-Titel gewonnen haben, einen besseren oder anderen Job als wir machen. Und dann wird er uns helfen, uns in diesen Bereichen zu verbessern."

Als Saisonziel gibt der Teamchef den dritten WM-Platz aus. "Wir hätten [schon 2020] Dritter werden sollen. Daher ergibt es in diesem Jahr für uns Sinn, wieder den dritten Platz anzupeilen", erinnert er und erklärt auf Nachfrage, ob vielleicht auch mehr möglich sei: "Es wäre toll, wenn wir mit Red Bull und Mercedes kämpfen könnten."

Hier müsse man allerdings zunächst abwarten, wie sich die Saison entwickeln wird. Teambesitzer Lawrence Stroll erklärt in diesem Zusammenhang bereits vor einigen Wochen gegenüber 'RaceFans', Ziel für die Saison 2021 sei es, "regelmäßig auf dem Podium zu stehen und ein paar Rennen zu gewinnen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.