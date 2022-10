TV-Quoten Austin 2022: ORF mit besten Werten seit Monaco

Audio-Player laden

Formel 1 am Sonntagabend: Der USA-Grand-Prix 2022 in Austin hat den deutschsprachigen TV-Sendern in Deutschland und in Österreich unterschiedliche Ergebnisse beschert. (Alle Zahlen zur aktuellen Saison in unserer Übersicht abrufen!)

Der ORF in Österreich erreichte mit seiner Übertragung zum Rennen ein Gesamtpublikum von 787.000 Zuschauern, das höchste seit dem Formel-1-Klassiker in Monaco (931.000) und der zweitbeste Wert in der laufenden Saison 2022.

Einzig der Marktanteil lag in einem niedrigeren Bereich als sonst, und das deutlich: 27 Prozent. Sonst bewegt sich der ORF mit seinen Übertragungen meist im Bereich von 40 Prozent aufwärts. Allerdings trat die Formel 1 in Austin aufgrund der Zeitverschiebung zur "Prime-Time" in Mitteleuropa an.

Sky erreicht für Austin weniger TV-Fans als der ORF

Einen geringeren Marktanteil als üblich verbuchte auch Sky in Deutschland mit 2,6 Prozent, wo davor in der Saison 2022 häufig sechs Prozent oder mehr erreicht wurden.

Mit 684.000 Zuschauern auf Sky verlor der deutsche Pay-TV-Sender zudem erneut das "Duell" gegen den ORF in Österreich, und zwar um 107.000 Zuschauer. Zuvor hatte der ORF auch in Zandvoort und in Singapur die im Vergleich besseren Ergebnisse eingefahren.

Unter Einbeziehung der Streaming-Zuschauer erreichte Sky für Austin allerdings weitere 246.000 Fans, was ein Gesamtpublikum von 930.000 ergibt.

Im Vorjahresvergleich legen Sky und ORF zu

Der Vorjahresvergleich beim USA-Grand-Prix fällt für Sky und für ORF positiv aus: Sowohl Einschaltquoten als auch Marktanteil sind jeweils gestiegen, am deutlichsten in Österreich von 608.000 auf 787.000 Zuschauer. (Mehr dazu in unserer TV-Übersicht zur Saison 2022!)

Für das folgende Rennen in Mexiko-Stadt ist die Ausgangslage auf dem TV-Markt wieder eine andere: Sky als Rechteinhaber in Deutschland ist erneut live dabei, in Österreich aber kommt turnusgemäß wieder ServusTV an die Reihe. RTL steigt erst wieder beim übernächsten Rennen in Sao Paulo in die Formel-1-Übertragungen ein.

