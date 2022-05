TV-Quoten Barcelona 2022: ORF feiert Spanien-Rekord

Audio-Player laden

Der Große Preis von Spanien am vergangenen Sonntag schien vor allem in Österreich ein Renner zu sein. Denn laut TV-Experte Alexander Wurz fuhr der ORF die besten Einschaltquoten ein, die man beim Barcelona-Rennen jemals geholt hat.

631.000 Zuschauer verfolgten den Sieg von Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und damit mehr als die Hälfte (!) aller TV-Zuseher in Österreich. Denn der Grand Prix kam auf stolze 51 Prozent Marktanteil.

Im vergangenen Jahr wollten "nur" 570.000 Fans in Österreich das Rennen sehen, das aber trotzdem generell nicht mit anderen Formel-1-Läufen mithalten kann. Nur das Frühmorgen-Rennen in Australien sowie das Rennen in Imola (aber da nur 1.000 Fans weniger) zog weniger Zuschauer an. Dass man trotzdem einen Rekord feiert, zeigt, dass der Barcelona-Lauf nicht zu den beliebtesten gehört.

Auch in Deutschland konnte man sich über gestiegene Einschaltquoten freuen. 694.000 Zuschauer waren bei Sky live dabei, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr war. Allerdings war Barcelona damals mit 460.000 Fans auch der niedrigste Saisonwert neben dem Nicht-Rennen in Belgien.

Wobei man erwähnen muss, dass Barcelona im Vorjahr eines der vier Rennen war, die parallel live auf RTL (2,5 Millionen) liefen.

Zusammen mit den 224.000 Zuschauern über die OTT-Angebote Sky Go und Sky Ticket kommt der PayTV-Sender auf 918.000 Zuseher. Der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent (Vorjahr: 4,3 Prozent) bei den Gesamtzuschauern und sogar 16,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Aber auch hier gilt: Es sind die niedrigsten Zahlen nach Australien.

