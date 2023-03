Warum McLarens Schwierigkeiten nicht nur am 2023er-Auto liegen

Audio-Player laden

Nach dem enttäuschenden Start in die Formel-1-Saison wäre es allzu einfach zu glauben, dass die jüngste Umstrukturierung von McLaren eine unvermeidliche Reaktion auf die aktuellen Probleme des Unternehmens ist. In der Formel 1 kommt es häufig vor, dass die schwache Leistung eines neuen Autos den Abgang der leitenden Techniker nach sich zieht, die es entwickelt haben.

Doch im Fall von McLaren hat der Abgang des Technikdirektors James Key und die Ernennung eines neuen technischen Führungsteams lange auf sich warten lassen - und die Räder wurden schon Wochen vor dem Start des MCL60 in Bewegung gesetzt.

McLaren-CEO Zak Brown deutete dies in einer Pressemitteilung an, in der er die Veränderungen am Donnerstag ankündigte: "Es ist mir schon seit einiger Zeit klar, dass unsere technische Entwicklung nicht schnell genug voranschreitet, um unserem Ziel, an die Spitze der Startaufstellung zurückzukehren, gerecht zu werden", sagt er.

Alarmglocken läuteten bereits Mitte 2022

"Ich freue mich, dass wir nach einer umfassenden Überprüfung mit Andrea nun in der Lage sind, die Umstrukturierung vorzunehmen, die erforderlich ist, um die Räder in Bewegung zu setzen und die Situation zu ändern."

Es wird davon ausgegangen, dass die Veränderungen darauf zurückzuführen sind, dass bei McLaren bereits Mitte letzten Jahres die Alarmglocken läuteten, was die Situation betrifft. Aber erst der Abgang von Teamchef Andreas Seidl im vergangenen Winter und die Beförderung von Andrea Stella als Nachfolger lösten eine tiefgreifende Überprüfung aus, die das Ausmaß der notwendigen Veränderungen deutlich machte.

Mit Blick auf das langfristige Bild des Teams war die McLaren-Führung der Meinung, dass der mangelnde Fortschritt des Teams von 2021 bis 2022 auf einige inhärente Probleme in der Art und Weise, wie die Dinge geführt wurden, hinwies - was sich dann auch mit dem neuesten Auto bestätigte.

Schwächen innerhalb der Organisation wurden verdeckt

Die Schlussfolgerung war, dass McLaren auf der Grundlage der guten Plattform, die man von 2019 bis 2020 aufgebaut hatte, viel Erfolg hatte. Dieses Auto wurde effektiv über zwei Saisons hinweg eingesetzt, einschließlich eines Motorenwechsels von Renault zu Mercedes, als McLaren 2020 und 2021 um Podiumsplätze und sogar Siege kämpfte.

Doch die gute Form verdeckte letztlich die Schwächen innerhalb der Organisation, die erst nach dem Inkrafttreten der neuen Regeln Anfang 2022 deutlich wurden. Als dieser Schwung im vergangenen Jahr ins Stocken geriet und McLaren im Laufe der Saison immer weiter zurückfiel und sich nicht wirklich erholte, löste dies eine tiefgreifende Debatte über die Struktur des Unternehmens aus.

Dazu gehörte auch die Frage, ob Key als alleiniger technischer Direktor der richtige Ansatz war und ob man das Beste aus erfahrenen Persönlichkeiten wie Peter Prodromou herausholen konnte.

Und als Stella im Winter erfuhr, dass sein ehemaliger Kollege David Sanchez an einem Wechsel nach Woking von Ferrari interessiert ist, setzte er die Räder für seinen Aktionsplan in Bewegung.

McLarens Management-Struktur

Die Entscheidung von McLaren, nicht mehr nur einen technischen Direktor zu haben, ist auch deshalb interessant, weil McLaren ein Team ist, das in der Vergangenheit zahlreiche Strukturen ausprobiert hat.

Unter Ron Dennis und Martin Whitmarsh hatte das Team das berüchtigte "Matrix"-Managementsystem, bei dem die traditionellen Verantwortungsbereiche auf mehr Mitarbeiter verteilt wurden.

Diese Struktur wurde 2019 mit der Ankunft von Brown und Andreas Seidl aufgegeben, die stattdessen der Meinung waren, dass die Dinge am besten mit einem einzigen technischen Direktor geführt werden sollten. Wie Seidl damals sagte: "Ich war schon immer ein Freund von einfachen, traditionellen und klaren Hierarchien."

McLaren kehrt zurück zum alten System

Die Rückkehr zu einem System mit drei technischen Leitern scheint ein Rückschritt zu dieser Entscheidung zu sein, aber McLaren glaubt, dass ein solcher Plan jetzt viel mehr Sinn macht.

Denn mit Stella, der aus dem Ingenieurwesen kommt, hat das Unternehmen einen Teamchef, der über das technische Know-how verfügt, um die Dinge in diesem Bereich zu beaufsichtigen und den Spielraum hat, Dinge anders zu machen.

Das bedeutet, dass drei Experten auf ihrem Gebiet - Sanchez für das Autokonzept, Prodromou für die Aerodynamik und Neil Houldey für die Technik und das Design - zusammenarbeiten, was dazu beitragen dürfte, dass das Team als Ganzes stärker wird als ein einziger technischer Leiter, der sich über all diese Elemente verteilt.

McLarens Ziele bleiben gleich: 2025 um Siege kämpfen!

Die wahren Auswirkungen der jüngsten Umstrukturierung von McLaren werden vielleicht erst in einiger Zeit zu spüren sein, zumal Sanchez erst am ersten Januar 2024 zum Team stoßen wird, es sei denn, McLaren kann sich mit Ferrari auf eine frühere Entlassung einigen.

Aber mit dem Windkanal und dem Simulator, die in den nächsten Monaten in Betrieb genommen werden, und einer zukunftssicheren Struktur, die nun feststeht, ist der Fahrplan für die nächsten Jahre zumindest jetzt klar. Intern will McLaren dieses Jahr auf Platz 4 in der Meisterschaft abschließen, 2024 um Podiumsplätze und 2025 um Siege kämpfen.

Bis dahin wird es vielleicht noch etwas dauern, vor allem, weil man auf Upgrades für das aktuelle Auto wartet, aber die Verantwortlichen scheinen davon überzeugt zu sein, dass man endlich das hat, was man braucht, um seine Ziele zu erreichen.

Wie Brown sagte: "Diese strategischen Veränderungen sichern den langfristigen Erfolg des Teams und sind notwendig, damit McLaren wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, mit unseren Mitarbeitern und unserer Infrastruktur. Zusammen mit einem aufregenden Fahreraufgebot bin ich fest entschlossen, McLaren wieder dorthin zu bringen, wo wir sein sollten."

