Car Collection präsentiert Audi im Red-Bull-Verstappen-Design

Das Team Car Collection Motorsport hat seine Fahreraufstellung für das ADAC GT Masters 2022 vorgestellt. Neben der bereits verkündeten Paarung Thierry Vermeulen und Mattia Drudi setzt die Mannschaft rund um Teamchef Peter Schmidt auf ein bewährtes Duo.

Die beiden Schwaben Markus Winkelhock und Florian Spengler werden sich wie schon in der vergangenen Saison bei den Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft am Steuer eines Audi R8 LMS GT3 evo II abwechseln.

Car Collection stellte zudem auch die Designs der beiden Audis vor. Vor allem das Fahrzeug von Vermeulen und Drudi ist dabei ein Hingucker. Es trägt nicht nur der Startnummer 33 - die persönliche Startnummer von Max Verstappen in der Formel 1 - sondern auch die Sponsoren Red Bull und Verstappen.com.

Das ist kein Zufall. Thierry Vermeulen ist der Sohn von Max Verstappens Manager Raymond Vermeulen und ist zusammen mit dem amtierenden Formel-1-Champion aufgewachsen. "Ich freue mich sehr, 2022 bei Car Collection im ADAC GT Masters zu fahren", sagt der 19-jährige Niederländer. "Der Wechsel vom Porsche Carrera Cup ist eine große Herausforderung und eine Gelegenheit, mit dem neuen Audi R8 LMS GT3 evo II zu racen", freut sich der Youngster.

Der Audi R8 Audi R8 LMS GT3 evo II von Markus Winkelhock und Florian Spengler Foto: Car Collection Motorsport

"Die Zusammenarbeit mit Mattia Drudi hat sich bei den Vorsaisontests als großartig erwiesen und ich kann es kaum erwarten, die Saison zu beginnen und zu sehen, was wir als Team erreichen können", so Vermeulen weiter.

Zwei alte Bekannte treffen sich im Auto mit der Startnummer 69. Wie in der letzten Saison sitzen Spengler und Audi-Sport-Fahrer Winkelhock am Steuer. Beide gehören zu den erfahrensten Piloten in der Deutschen GT-Meisterschaft.

Spengler ist seit 2011 dabei und konnte im vergangenen Jahr die umkämpfte Trophy-Wertung für sich entscheiden. Der Ex-Formel-1- und DTM-Pilot und Markus Winkelhock geht in seine 10. Saison im ADAC GT Masters und ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Teams Car Collection.

Mit Bildmaterial von Car Collection Motorsport.