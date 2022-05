Lamborghini präsentiert dritte GT3-Version des Huracan, den Evo 2

Audio-Player laden

Auf Social-Media hatte ihn Lamborghini bereits am 22. April angeteasert, jetzt ist er da: der Huracan GT3 Evo 2. Die insgesamt dritte GT3-Version des Huracan wurde am Dienstag offiziell präsentiert.

FOTOS: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

Im Vergleich zu den beiden Vorgängern - dem Huracan GT3 von 2016 und dem Huracan GT3 Evo von 2019 - sticht beim Huracan GT3 Evo 2 vor allem der Lufteinlass auf dem Dach ins Auge. Aber auch an der Aerodynamik hat man im Lamborghini-Hauptquartier in Sant'Agata Bolognese Hand angelegt.

So verfügt der Huracan GT3 Evo 2 über einen neuen Splitter an der Front, einen neuen Unterboden, einen neuen Diffusor am Heck und auch einen neuen Heckflügel. All diese Neuerungen sorgen für mehr Abtrieb. Als Basis für das neue Aeropaket dient der Huracan STO, der sozusagen die Straßenversion des in der Lamborghini Super Trofeo eingesetzten Renners ist.

Ebenfalls überarbeitet wurde für die Evo2-Version des Huracan GT3 das Bremssystem. Neue Bremssättel sollen das Auto insbesondere bei wenig Grip einfacher kontrollierbar machen. Geblieben ist derweil der V10-Saugmotor mit 640 PS, der seine Luft jetzt aber hauptsächlich über den neuen Einlass auf dem Dach bezieht und nicht mehr über große seitliche Lufteinlässe direkt unterhalb des Dachs.

"Der Huracan GT3 Evo 2 ist nicht einfach eine Weiterentwicklung des aktuellen Fahrzeugs. Er ist ein neues Projekt, das den Technologietransfer zwischen der Motorsportabteilung von Lamborghini und dem Unternehmen unterstreicht", sagt Giorgio Sanna, Chef der Lamborghini-Rennsportabteilung Squadra Corse.

Laut Sanna hat die neueste Ausbaustufe "zwei schwierige Aufgaben" zu bewältigen: "Er muss genauso erfolgreich sein wie die vorherigen GT3-Generationen des Huracan, die in sechs Rennsaisons mehr als 40 internationale Titel errungen haben. Und er muss seinem kommerziellen Erfolg gerecht werden, indem er dazu beiträgt, das Ziel von 500 Huracan-Rennautos seit 2015 zu erreichen."

Im Volkswagen-Konzern folgt die Präsentation des Huracan GT3 Evo 2 knapp ein Jahr nach der Präsentation des Audi R8 LMS GT3 Evo II. Ausgeliefert wird der neue Huracan-Bolide an Lamborghinis Rennsportkunden rechtzeitig zum Beginn der Rennsaison 2023. Sein Debüt soll er Ende Januar bei den 24 Stunden von Daytona, dem Saisonauftakt der IMSA-Serie, geben.

Abgesehen von der IMSA-Serie kommt die aktuelle Version, nämlich der Huracan GT3 Evo, unter anderem auch im ADAC GT Masters, in der DTM und in der GT-World-Challenge zum Einsatz.

Mit Bildmaterial von Lamborghini S.p.A..