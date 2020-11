Rick Hendrick verplappert sich: Fahren seine NASCAR-Stars die 24h Daytona?

Reihen sich Jimmie Johnson und Chase Elliott in die lange Liste derjenigen NASCAR-Piloten ein, die auch beim 24-Stunden-Rennen von Daytona antreten? Es sieht ganz danach aus. Denn Rick Hendrick - als Teambesitzer von Hendrick Motorsports der langjährige Boss von sowohl Johnson als auch Elliott - hat dieser Tage mehr preisgegeben als er eigentlich wollte.

Nachdem Elliott am vergangenen Sonntag das NASCAR-Saisonfinale in Phoenix gewonnen und damit gemäß Playoff-Regeln der NASCAR-Champion 2020 ist, und der siebenmalige Champion Johnson bei dieser Gelegenheit mit einem Top-5-Ergebnis von der NASCAR-Bühne abgetreten ist, machte Hendrick mehr als nur eine Andeutung.

"Unsere beiden Jungs, Chase und Jimmie, werden das 24-Stunden-Rennen fahren. Darauf freue ich mich", sagte Hendrick im Zoom-Call unmittelbar nach dem 13. NASCAR-Titel seines Teams.

NASCAR in Phoenix: Titel für Elliott (Vordergrund) bei Abschied von Johnson Foto: NASCAR Media

Auf Nachfrage, ob dies bedeute, dass Elliott und Johnson im Januar 2021 gemeinsam die 24 Stunden von Daytona fahren würden, antwortete Hendrick: "Vielleicht war das ein bisschen überstürzt von mir. Ich bin nicht zu 100 Prozent sicher. Ich habe ein Gerücht gehört, aber kann es nicht bestätigen."

Laut einem Bericht von Sportscar365 freilich sollen die Planungen für einen Langstrecken-Einsatz von Johnson und Elliott schon weit fortgeschritten sein. Demnach plant Action Express Racing für den IMSA-Saisonauftakt 2021 den Einsatz eins zweiten Cadillac DPi neben jenem auf Vollzeitbasis, der von Felipe Nasr und Pipo Derani gefahren wird.

Der zweite Action-Express-Cadillac würde demnach von Johnson und Elliott gefahren werden. Als möglicher dritter Fahrer wird IndyCar-Pilot Simon Pagenaud gehandelt. Der Franzose hat in den vergangenen Jahren zahlreiche IMSA-Langstrecken-Rennen für Penske bestritten und tut dies auch an diesem Wochenende bei den 12 Stunden von Sebring, dem Saisonfinale 2020. In der IMSA-Saison 2021 wird Penske nicht mehr antreten.

24h Daytona 2008: P2 für Jimmie Johnson mit Fogarty/Gurney/Vasser Foto: Christopher Sink - Cakewalk Photo

Sollte es für die 24 Stunden von Daytona 2021, die für den 30./31. Januar im Kalender stehen, tatsächlich zu besagtem All-Star-Einsatz mit unter anderem Jimmie Johnson und Chase Elliott kommen, wäre es für Johnson bereits die achte Teilnahme am Langstreckenklassiker in Florida. Als beste Platzierung schlagen für ihn zwei zweite Plätze zu Buche: 2005 mit Butch Leitzinger und Elliott Forbes-Robinson sowie 2008 mit Jon Fogarty, Alex Gurney und Jimmy Vasser.

Für Elliott hingegen wäre es das Langstreckendebüt. Aber immerhin kennt der frischgebackene NASCAR-Champion den Kurs schon. Denn im August dieses Jahres fand erstmals ein NASCAR-Rennen auf der Rundkurs-Oval-Kombination in Daytona statt. Und dieses Rennen wurde von Elliott gewonnen.

Die Liste von aktuellen oder ehemaligen NASCAR-Piloten, die bei den 24 Stunden von Daytona bereits am Start waren, ist lang. Neben Johnson umfasst sie unter anderem Jeff Gordon, Kyle Larson, Jamie McMurray, Casey Mears, Kurt Busch, Kyle Busch, Kevin Harvick, Matt Kenseth und Clint Bowyer. Dabei haben es Gordon, Larson, McMurray und Mears sogar jeweils zum Gesamtsieg gebracht.

24h Daytona 2017: Gesamtsieg für Johnson-Entdecker Jeff Gordon mit Angelelli/Taylor/Taylor Foto: LAT

Was Johnson betrifft, so wären die 24 Stunden von Daytona 2021 sein erstes Rennen als ehemaliger NASCAR-Pilot. Am 7. März - fünf Wochen nach dem Daytona-Termin - gibt der Kalifornier in St. Petersburg sein Debüt für Chip Ganassi Racing in der IndyCar-Serie. Den Ganassi-Honda hat er bereits zweimal getestet und testet ihn am heutigen Dienstag auf dem Laguna Seca Raceway ein drittes Mal.

Rick Hendrick, für den Johnson jedes einzelne seiner 686 Rennen in der höchsten NASCAR-Liga bestritten und 83 davon gewonnen hat, kündigt bereits an: "Jimmie und ich sind Kumpels. Ich werde mir wahrscheinlich eines seiner Formelrennen anschauen."

Fotostrecke: Alle 83 NASCAR-Siege von Jimmie Johnson

#1: Fontana 2002 * 1 / 83 Foto: LAT Images * 1. Sieg (im Alter von 26 Jahren als Rookie beim 13. Rennen) #2: Dover I 2002 2 / 83 #3: Dover II 2002 3 / 83 Foto: LAT Images #4: Charlotte I 2003 * 4 / 83 Foto: LAT Images * 1. Coca-Cola-600-Sieg #5: Loudon I 2003 5 / 83 #6: Loudon II 2003 6 / 83 Foto: LAT Images #7: Darlington I 2004 7 / 83 #8: Charlotte I 2004 * 8 / 83 Foto: LAT Images * 2. Coca-Cola-600-Sieg #9: Pocono I 2004 9 / 83 Foto: LAT Images #10: Pocono II 2004 10 / 83 Foto: LAT Images #11: Charlotte II 2004 11 / 83 #12: Martinsville II 2004 * 12 / 83 * am Tag des Hendrick-Flugzeugabsturzes mit 10 Toten #13: Atlanta II 2004 13 / 83 #14: Darlington II 2004 * 14 / 83 Foto: LAT Images * 1. Southern-500-Sieg #15: Las Vegas 2005 15 / 83 #16: Charlotte I 2005 * 16 / 83 Foto: LAT Images * 3. Coca-Cola-600-Sieg #17: Dover II 2005 17 / 83 Foto: LAT Images #18: Charlotte II 2005 18 / 83 Foto: LAT Images #19: Daytona I 2006 * 19 / 83 Foto: LAT Images * 1. Daytona-500-Sieg und einer von 2 Siegen ohne Chad Knaus (Ersatz-Crewchief Darian Grubb im Bild rechts neben Johnson) #20: Las Vegas 2006 * 20 / 83 * 2. Sieg ohne Chad Knaus #21: Talladega I 2006 21 / 83 Foto: LAT Images #22: Indianapolis 2006 * 22 / 83 * 1. Brickyard-400-Sieg #23: Martinsville II 2006 * 23 / 83 * Titel 2006 (1. Titel) mit P9 beim Finale (Homestead) gegen Matt Kenseth errungen #24: Las Vegas 2007 24 / 83 Foto: LAT Images #25: Atlanta I 2007 25 / 83 Foto: LAT Images #26: Martinsville I 2007 26 / 83 #27: Richmond I 2007 27 / 83 Foto: LAT Images #28: Fontana II 2007 28 / 83 #29: Richmond II 2007 29 / 83 Foto: LAT Images #30: Martinsville II 2007 30 / 83 #31: Atlanta II 2007 31 / 83 #32: Fort Worth II 2007 32 / 83 Foto: LAT Images #33: Phoenix II 2007 * 33 / 83 Foto: LAT Images * Titel 2007 (2. Titel) mit P7 beim Finale (Homestead) gegen Jeff Gordon errungen #34: Phoenix I 2008 34 / 83 Foto: LAT Images #35: Indianapolis 2008 * 35 / 83 * 2. Brickyard-400-Sieg #36: Fontana II 2008 36 / 83 #37: Richmond II 2008 37 / 83 Foto: LAT Images #38: Kansas City 2008 38 / 83 Foto: LAT Images #39: Martinsville II 2008 39 / 83 #40: Phoenix II 2008 * 40 / 83 * Titel 2008 (3. Titel) mit P15 beim Finale (Homestead) gegen Carl Edwards errungen #41: Martinsville I 2009 41 / 83 #42: Dover I 2009 42 / 83 Foto: LAT Images #43: Indianapolis 2009 * 43 / 83 Foto: LAT Images * 3. Brickyard-400-Sieg #44: Dover II 2009 44 / 83 Foto: LAT Images #45: Fontana II 2009 45 / 83 Foto: LAT Images #46: Charlotte II 2009 46 / 83 Foto: LAT Images #47: Phoenix II 2009 * 47 / 83 Foto: LAT Images * Titel 2009 (4. Titel) mit P5 beim Finale (Homestead) gegen Mark Martin errungen #48: Fontana I 2010 48 / 83 #49: Las Vegas 2010 49 / 83 Foto: LAT Images #50: Bristol I 2010 * 50 / 83 * 50. Sieg (im Alter von 34 Jahren beim 296. Rennen) #51: Sonoma 2010 * 51 / 83 * 1. und einziger Rundkurs-Sieg #52: Loudon I 2010 52 / 83 Foto: LAT Images #53: Dover II 2010 * 53 / 83 Foto: LAT Images * Titel 2010 (5. Titel) mit P2 beim Finale (Homestead) gegen Denny Hamlin und Kevin Harvick errungen #54: Talladega I 2011 * 54 / 83 * 0,002 Sekunden vor Clint Bowyer #55: Kansas City 2011 55 / 83 Foto: LAT Images #56: Darlington I 2012 * 56 / 83 Foto: LAT Images * 2. Southern-500-Sieg und der 200. Sieg in der Geschichte von Hendrick Motorsports in der höchsten NASCAR-Liga #57: Dover I 2012 57 / 83 Foto: LAT Images #58: Indianapolis 2012 * 58 / 83 Foto: LAT Images * 4. Brickyard-400-Sieg #59: Martinsville II 2012 59 / 83 #60: Fort Worth II 2012 60 / 83 Foto: LAT Images #61: Daytona I 2013 * 61 / 83 Foto: LAT Images * 2. Daytona-500-Sieg #62: Martinsville I 2013 62 / 83 #63: Pocono I 2013 63 / 83 Foto: LAT Images #64: Daytona II 2013 64 / 83 #65: Dover II 2013 65 / 83 #66: Fort Worth II 2013 * 66 / 83 Foto: LAT Images * Titel 2013 (6. Titel) mit P9 beim Finale (Homestead) gegen Matt Kenseth und Kevin Harvick errungen #67: Charlotte I 2014 * 67 / 83 * 4. Coca-Cola-600-Sieg #68: Dover I 2014 68 / 83 #69: Brooklyn I 2014 69 / 83 Foto: LAT Images #70: Fort Worth II 2014 70 / 83 #71: Atlanta 2015 71 / 83 #72: Fort Worth I 2015 72 / 83 Foto: LAT Images #73: Kansas City I 2015 73 / 83 Foto: LAT Images #74: Dover I 2015 74 / 83 Foto: LAT Images #75: Fort Worth II 2015 75 / 83 Foto: LAT Images #76: Atlanta 2016 76 / 83 #77: Fontana 2016 77 / 83 Foto: LAT Images #78: Charlotte II 2016 78 / 83 #79: Martinsville II 2016 79 / 83 #80: Homestead 2016 * 80 / 83 * Titel 2016 (7. Titel) mit diesem Sieg im Finale "Championship 4" gegen Joey Logano, Kyle Busch und Carl Edwards errungen #81: Fort Worth I 2017 81 / 83 #82: Bristol I 2017 82 / 83 #83: Dover I 2017 * 83 / 83 Foto: LAT Images * letzter Sieg (im Alter von 41 Jahren beim 556. Rennen)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.