Delegation in Argentinien: Fährt IndyCar bald in Termas de Rio Hondo?

Die IndyCar-Serie könnte bald nach Südamerika zurückkehren! Mark Miles, Präsident und CEO von Penske Entertainment, und Vizepräsident Michael Montri besuchten kürzlich gemeinsam mit Juncos-Hollinger-Miteigentümer Ricardo Juncos die Rennstrecke von Termas de Rio Hondo in Argentinien - und das nicht zufällig.

Denn dort traf sich die IndyCar-Delegation mit Ricardo Sosa, dem Exekutivsekretär des Nationalen Instituts für Tourismusförderung Argentiniens, sowie mit Vertretern regionaler Behörden. Das Meeting gilt als weiterer Schritt, Argentinien zurück auf die Landkarte der US-Formelserie zu bringen. Der letzte Auftritt dort fand 1971 in Rafaela statt.

Bereits im vergangenen November war das Juncos-Hollinger-Team mit seinem britischen Stammpiloten Callum Ilott für Demorunden in Termas de Rio Hondo. Das argentinische Publikum war begeistert, was auch bei IndyCar-Präsident Jay Frye Eindruck hinterließ.

Show-Event in Termas de Rio Hondo hinterlässt Eindruck

Nach den Demonstrationsrunden sagte Frye im Gespräch mit 'Motorsport.com Global': "Ich würde sagen, das Beste ist, dass sie unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Wir schätzen das Interesse aller, die [dieses Event] besucht haben. Alles, was wir gesehen haben, war eine unglaubliche Veranstaltung."

Seit dem Show-Event im vergangenen Herbst ist viel passiert. Juncos-Hollinger hat sein Programm erweitert und setzt in diesem Jahr erstmals zwei Dallara in der IndyCar-Serie ein. Das zweite Cockpit neben Ilott ging an Agustin Canapino - einen mehrfachen Champion im südamerikanischen Tourenwagensport aus Argentinien.

Juncos-Hollinger setzt 2023 ein zweites Auto ein - Ein Argentinier pilotiert es Foto: Motorsport Images

Der eingangs erwähnte Ricardo Sosa war auch beim IndyCar-Saisonauftakt in Saint Petersburg (Florida) vor Ort. Dort fand ebenfalls ein Treffen mit den Verantwortlichen der Serie statt. Wann Termas de Rio Hondo in den Rennkalender der IndyCar-Serie aufgenommen wird, ist derzeit völlig offen. Als möglich gilt ein Rennen im Jahr 2024.

Letzter IndyCar-Auftritt in Südamerika 2013

Die IndyCar-Serie startete zuletzt 2013 in Südamerika, damals auf einem Stadtkurs rund um das Anhembi-Sambadrom in Sao Paulo. Zwischen 2010 und 2013 fanden dort vier Rennen statt, drei Siege gingen an Will Power, einer an James Hinchcliffe. Am vergangenen Wochenende fuhr die Formel E ebenfalls dort, allerdings auf einem modifizierten Layout.

Termas de Rio Hondo war bereits Austragungsort der früheren Tourenwagen-Weltmeisterschaft WTCC und ist Schauplatz des Großen Preises von Argentinien der MotoGP. Die Motorrad-Königsklasse startet an diesem Wochenende dort.

Mit Bildmaterial von Juncos Entertainment Group.