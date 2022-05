IndyCar-Team McLaren-SP verlängert langfristig mit Pato O'Ward

Audio-Player laden

Pato O'Ward und das IndyCar-Team McLaren-SP haben die Vertragsverhandlungen erfolgreich beendet. Vor dem Indy 500 2022 hat der Mexikaner ein neues Arbeitspapier beim Rennstall unterschrieben, das bis zum Ende der Saison 2025 gilt. Damit bleibt O'Ward langfristig ein Teil des IndyCar-Programms von McLaren.

Als O'Ward im Barber Motorsports Park seinen ersten Saisonsieg einfuhr, hatte er bereits fortgeschrittene Gespräche mit McLaren bestätigt. Der IndyLights-Meister der Saison 2018 ist seit 2020 Teil des Teams und holte in seiner Rookie-Saison vier Podien, eine Poleposition und den vierten Platz in der Gesamtwertung. Das reichte dafür, zum Rookie des Jahres ausgezeichnet zu werden.

Im vergangenen Jahr hat O'Ward seine beiden ersten IndyCar-Siege in Texas und Detroit eingetütet. Dazu kamen drei weitere Polepositions. Mit seiner Konstanz war der 23-Jährige bis zum letzten Rennen der Saison 2021 ein waschechter Titelkandidat, jedoch wurde er letztlich vom Spanier Alex Palou geschlagen. O'Ward landete hinter Josef Newgarden auf Rang drei.

Aktuell liegt O'Ward mit einem Sieg und einem fünften Platz in Long Beach auf Rang sieben der Meisterschaft. In St. Petersburg, Texas und auf dem Indianapolis-Rundkurs schaffte er es nicht in die Top 10. Auch im Langstrecken-Sport hat sich O'Ward gemacht. Im Januar holte er bei den 24h von Daytona im LMP2-Auto von Dragonspeed seinen zweiten Klassensieg. Er teilte sich das Auto mit Colton Herta, Devlin DeFrancesco und Eric Lux.

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown fügt hinzu: "Pato ist wichtig für McLarens Zukunft in der IndyCar-Serie und wir freuen uns, dass er in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle einnehmen wird. Er ist ein sehr talentierter Fahrer, der schon gezeigt hat, was er in der IndyCar-Serie erreichen kann. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie er den nächsten Schritt in seiner vielversprechenden Karriere machen wird."

Patricio O'Ward hat laut den McLaren-Strippenziehern eine große Zukunft vor sich Foto: Motorsport Images mit einem Wechsel in die Formel 1 geliebäugelt, hätte der Mexikaner eine Chance bekommen. Er sprach davon, "noch zwei Jahre Zeit zu haben", um es in die Königsklasse zu schaffen. Mit dem langfristigen IndyCar-Vertrag bei McLaren im Gepäck, scheint dieser Traum nun erst einmal geplatzt zu sein.

Mit Bildmaterial von Richard Dole / Motorsport Images.