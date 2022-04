Infos IndyCar 2022 Birmingham: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Piloten und Teams der IndyCar-Serie bestreiten am Wochenende das vierte von 17 Saisonrennen ANZEIGE - Streame alle Rennen live mit Sky Ticket!. Gefahren wird im Barber Motorsports Park in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Bei der flüssigen Naturrennstrecke mit ihren charakteristischen Höhenunterschieden handelt es sich um die erste permanente Rundstrecke im IndyCar-Kalender 2022.

Ein Fahrer hat beim Honda Indy Grand Prix of Alabama am Sonntag die Chance auf ein Bonus-Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar. Es handelt sich um Josef Newgarden, den aktuellen Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2022 (Details zum Bonus-Preisgeld weiter unten im Abschnitt Meldeliste).

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 in Birmingham in der Übersicht:

Daten zum Barber Motorsports Park

Ort: Birmingham (Alabama, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 15

Streckenlänge: 2,366 Meilen (3,807 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 2010 (mit Unterbrechung)

IndyCar-Streckenrekord: Patricio O'Ward in 1:05.502 Minuten (130,038 Meilen pro Stunde) in der Saison 2021

Die Renndistanz beim Honda Indy Grand Prix of Alabama beträgt 90 Runden Foto: IndyCar Series Zeitplan IndyCar 2022 Birmingham (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 29. April

15:00 Uhr: 1. Freies Training (60 Minuten)

Samstag, 30. April

09:00 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

12:00 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

16:20 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

Sonntag, 1. Mai

12:00 Uhr: Rennen - Honda Indy Grand Prix of Alabama (90 Runden; Start: 12:15 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Birmingham (in MESZ)

Sonntag, 1. Mai

18:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 19:15 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "Sky Ticket", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Birmingham (26 Autos)

Für das erste Rennen der Saison 2022 auf einer permanenten Rundstrecke sind dieselben 26 Piloten gemeldet wie schon für die beiden bisherigen Stadtkurs-Rennen (St. Petersburg und Long Beach). Somit gibt es im Vergleich zum vorherigen Rennen keine Veränderungen im Starterfeld.

Erwähnenswert ist, dass Josef Newgarden schon an diesem Wochenende die Chance auf die 2022 neu eingeführte Bonuszahlung in Höhe von einer Million US-Dollar hat. Dieses Preisgeld gibt es für denjenigen IndyCar-Piloten, dem es im Saisonverlauf als erstem gelingt, auf allen drei im Kalender befindlichen Streckentypen zu gewinnen. Auf einem Oval (Fort Worth) und auf einem Stadtkurs (Long Beach) hat Newgarden in der laufenden Saison bereits triumphiert.

Sollte Newgarden am Sonntag auch im Barber Motorsports Park (oder später im Jahr auf einer anderen permanenten Rundstrecke) gewinnen, dann würden er und seine Penske-Crew die eine Million US-Dollar aber nicht für sich allein behalten dürfen. Denn die Hälfte dieses besonderen Preisgelds ist für eine von Fahrer und Team ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation reserviert.

2 Saisonsiege

1 Saisonsieg

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden)

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#11 - Foyt-Chevrolet - Tatiana Calderon (Kolumbien) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA)

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Birmingham

2021: Alex Palou

2020: -

2019: Takuma Sato

2018: Josef Newgarden

2017: Josef Newgarden

2016: Simon Pagenaud

2015: Josef Newgarden

2014: Ryan Hunter-Reay

2013: Ryan Hunter-Reay

2012: Will Power

2011: Will Power

2010: Helio Castroneves

