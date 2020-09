11:03

Stimmen aus dem Mercedes-Lager nach dem ersten Qualifying

Maro Engel, Haupt #4: "Das war ein gelungener Start in das Wochenende. Das Auto fühlt sich sehr gut an. Die Bedingungen waren optimal – es war trocken, relativ kühl und wenig Verkehr. Jetzt wollen wir uns weiter gut vorbereiten und ich bin gespannt auf die nächste Session bei Nacht. Wir wollen uns kontinuierlich steigern und die eigentliche Standortbestimmung gibt es dann sicher erst am Freitag beim Top-Qualifying."



Yelmer Buurman, Haupt #2: "Mein Eindruck nach dem ersten Qualifying ist sehr positiv. Das Auto fühlt sich wirklich mega an. Die Strecke war auch in einem Top-Zustand. Ein sehr guter Start in das Wochenende, würde ich sagen. Die Balance des Autos hat von Anfang an gestimmt. Wir haben gar nicht so viele Runden absolviert, aber wir sind alle sehr zuversichtlich, was das Wochenende angeht."



Fabian Schiller, GetSpeed #9: "Das Auto lief sehr gut. Primär ging es uns aber gar nicht so sehr um die Performance. Uns war es für die erste Session vor allem wichtig, dass wir jeden Fahrer einmal im Auto haben, damit jeder seine zwei Pflichtrunden schon mal absolviert hat. Ansonsten haben wir uns die Bedingungen auf der Strecke angeschaut, aber die weiteren Setup-Arbeiten machen wir dann in den folgenden Qualifyings."



Daniel Juncadella, 10Q #22: "Das war ein reibungsloser Start in das Wochenende. Es fühlt sich großartig an, wieder im Auto zu sitzen. Wir haben uns zunächst einmal drauf konzentriert, dass alles gut funktioniert und wir ein paar Runden mit unserem neuen Auto sammeln. Jetzt werden wir uns beim Nachttraining auf die Stints in der Dunkelheit vorbereiten. Das wird bestimmt ein großes Vergnügen!"