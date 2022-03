TV-Koch Steffen Henssler: RCN-Gaststart 2022 mit NLS-Team mcchip-dkr

Audio-Player laden

Steffen Henssler, seines Zeichens bekannter TV-Koch in Deutschland, wird 2022 die Rennstrecke erobern. Henssler spannt dafür mit mcchip-dkr zusammen, die sich als Rennteam in der NLS auf der Nürburgring-Nordschleife und als Tuningfirma einen Namen gemacht haben.

Auf den Hamburger TV-Koch wartet ein intensives Rennstrecken-Programm, denn gleich in mehreren Serien sind Starts geplant. Herauszuheben ist hier der Gaststart in der RCN. Danny Kubasik von mcchip-dkr, der in einem Video auf dem YouTube-Kanal des Teams das komplette 2022er-Programm des Teams vorstellt, kündigt den Einsatz für RCN6 im September an.

Henssler soll außerdem für das Team bei den DMV-Racing-Days im Mai in Zandvoort und an zwei ADAC-NATC-Weekends im Herbst, jeweils in Oschersleben, auf einem BMW M240i Racing und auf einem BMW 318ti Cup an den Start gehen. Das Programm umfasst darüber hinaus sieben Trackdays auf verschiedenen Kursen.

Bei diesen Trackdays wird Henssler den von ihm gekauften und vom Team betreuten Porsche 911 (991.2) GT3 Cup MR SP PRO pilotieren. Henssler "muss 2022 eine gewisse Anzahl an Rennen hinbekommen, um zumindest 2023 die Option zu haben, mit so einem Koffer hier [gemeint ist der Porsche; Anm. d. Red.] unter Rennbedingungen zu starten", erklärt Kubasik.

"Da ist es so, dass Steffen in diesem Jahr zehn Rennen in National A nachweisen muss. Wir hatten fünf auf dem Schirm, das hat sich aber in diesem Jahr geändert." Ziel des Unterfangens ist es, Henssler zum Erwerb der Internationalen C-Lizenz zu verhelfen. Neben dem ausgiebigen Programm mit Steffen Henssler bleibt mcchip-dkr auch seinem Hauptbetätigungsfeld treu.

In der Nürburgring-Langstrecken-Serie (ehemals VLN) wechselt man für dieses Jahr aus der V4-Klasse in die BMW-M240i-Cup-Klasse. Das Team wird dort alle Rennen mit dem Fahrer-Trio Lucas Lange, Sascha Lott und Alex Meixner bestreiten. Bei den 24h Nürburgring werden sie von Nordschleifen-Routinier Sascha Hanke als viertem Piloten unterstützt.

Steffen Henssler zählt zu den bekanntesten TV-Köchen Deutschlands und schaffte in den 2000er-Jahren den Durchbruch. Große Aufmerksamkeit erfuhr er vor allem durch die Sendungen "Die Kocharena" und "Grill den Henssler" auf 'Vox'.

Mit Bildmaterial von mcchip-dkr.