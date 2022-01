ByKolles abgelehnt: Siebtes Hypercar hätte 2022 antreten können

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2022 findet ohne das Team ByKolles statt, obwohl die Mannschaft von Colin Kolles eine Nennung eingereicht und die Einschreibegebühr von 516.000 Euro überwiesen hat. Die Nennung wurde jedoch nicht akzeptiert, der Veranstalter ACO gibt sich schmallippig.

Weil die WEC 2022 überbucht war, musste das Selektionskomitee des Le-Mans-Veranstalters einzelne Nennungen ablehnen. Darunter fiel diejenige vom ByKolles-Team. Das Komitee besteht aus Vertretern des ACO, des Le Mans Endurance Managements (LMEM), das direkt dem ACO unterstellt ist, und des Automobil-Weltverbands FIA.

"Das Selektionskomitee hat entschieden, dass wir nicht alle notwendigen Kriterien beisammenhaben, damit diese Nennung akzeptiert wird", sagt WEC-Chef Frederic Lequien. Mehr Details nennt er nicht.

Die Kriterien umfassen zunächst einmal eine Reihe bürokratischer Hürden. Ein weiteres Kriterium sind Ergebnisse aus der Vergangenheit. Es soll nicht jedes x-beliebige Team an einer FIA-sanktionierten Weltmeisterschaft teilnehmen können.

Das ByKolles-Team ist seit Gründung der WEC im Jahre 2012 lange Zeit Stammstarter gewesen. Zunächst unter dem Namen Lotus in der LMP2- und später LMP1-Kategorie, später dann unter dem Namen ByKolles. Die letzte volle Saison des Teams war 2018/19. In der anschließenden Saison 2019/20 trat der LMP1-Bolide nur noch bei zwei Rennen an.

Ein Engagement in der Hypercar-Klasse in der Saison 2021 kam wegen Verzögerungen beim hauseigenen Le-Mans-Hypercar nicht zustande. Der Bolide ist mittlerweile fertig entwickelt, doch nun kann ByKolles nicht antreten. Noch gibt es kein offizielles Statement des Teams, das die Gründe für die Ablehnung erst nachvollziehen möchte.

ByKolles hat sich Rechte am früheren Formel-1-Konstrukteur Vanwall gesichert, dem Gewinner der allerersten Formel-1-Konstrukteurswertung im Jahr 1958. Als Fahrer sind Tom Dillmann und Esteban Guerrieri unter Vertrag.

Der Sim-Racing-Ableger des Teams hat jüngst Platz drei in der virtuellen Le-Mans-Serie geholt hat und ist vor den virtuellen 24 Stunden von Le Mans sogar Tabellenführer gewesen.

