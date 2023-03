Moto3-Rennen Portimao 2023: Erster Grand-Prix-Sieg für Daniel Holgado

Audio-Player laden

Daniel Holgado hat den Moto3-Saisonauftakt 2023 in Portimao (Portugal) gewonnen. Für den Spanier war es der erste Grand-Prix-Sieg. Das Podium komplettierten David Munoz und Diogo Moreira. Somit standen drei KTM-Fahrer auf dem Podest. Nur ein Honda-Fahrer schaffte es in die Top 10.

"Ich bin heute ein unglaubliches Rennen gefahren", jubelt Holgado. "Zusammen mit dem Team haben wir an diesem Wochenende einen guten Job gemacht und das Bike gut abgestimmt. Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Sieg. Mein Stolz ist zurück!"

Beim Start in die Aufwärmrunde gab es ein Problem bei der KTM von Deniz Öncü. Er hatte den Motor abgewürgt. Sein Motorrad wurde aus der Startaufstellung in die Boxengasse geschoben. Er konnte aus der Boxengasse das Rennen über 19 Runden in Angriff nehmen.

Am Ende der Aufwärmrunde bog Lorenzo Fellon (KTM) in die Boxengasse und gab auf. Joel Kelso (CFMoto) gewann den Holeshot und übernahm vor Holgado und Ayumu Sasaki (Husqvarna) die Führung. In der ersten Runde stürzte Scott Ogden (Honda) in Kurve 4 und war draußen.

In Runde zwei übernahm Holgado die Führung von Kelso. Sasaki fuhr direkt dahinter als Dritter. In Runde vier stürzte David Alonso (GasGas) in Kurve 1 durch eine Berührung mit Ivan Ortola (KTM) aus der Spitzengruppe. Dafür erhielt Ortola zwei Long-Lap-Strafen.

Im ersten Renndrittel blieb eine große Spitzengruppe beisammen und es entwickelte sich ein typisches Moto3-Rennen mit unzähligen Überholmanövern. Nach neun Runden übernahm Sasaki erstmals die Führung. Aber auch der Japaner konnte sich nicht absetzen.

Kurz darauf setzte sich wieder Holgado an die Spitze und der Spanier versuchte das Tempo anzuziehen. Der KTM-Fahrer holte gleich einen Vorsprung von einer halben Sekunde heraus. Aber auf der langen Zielgeraden wurde Holgado wieder eingeholt.

Niemand konnte sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Am Ende der Zielgeraden fächerten die Fahrer auf und bremsten die erste Kurve zu fünft nebeneinander an. Die Positionen wechselten fast in jeder Kurve.

Fünf Runden vor Rennende führte plötzlich Rookie Jose Antonio Rueda (KTM), der als großes Talent gehandelt wird. Zu Beginn der letzten Runde lag Holgado an der Spitze und wurde von Moreira, Munoz, Sasaki, Jaume Masia (Honda) und Rueda verfolgt.

In Kurve 5 schnappte sich Munoz den zweiten Platz von Moreira und machte anschließend Druck auf Holgado. Dahinter wurde Moreira in Kurve 13 auch von Rueda überholt. Der Rookie war auf Kurs zu einem Podestplatz.

Auf den letzten Metern machte Holgado keine Fehler und eroberte seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Es war auch der erste Moto3-Triumph für das Tech-3-Team. Knappe zwei Zehntelsekunden dahinter fuhr Munoz über die Ziellinie. Moreira schnappte sich am Ende doch noch Platz drei.

Unfall nach der Zieldurchfahrt

Nach der Zieldurchfahrt kam es noch zu einem brenzligen Unfall. Holgado rollte die Zielgerade entlang und winkte ins Publikum. Von hinten kam Kelso, der Neunter wurde, angeschossen. Der Australier griff an den Helm für ein Abreißvisier.

Dadurch sah er Holgado zu spät und krachte ins Heck des Spaniers. Der Rennsieger fuhr weiter, aber Kelso stürzte heftig und überschlug sich nach vorne. Der Fahrer vom PrüstelGP-Team brach sich dabei einen Knöchel.

Rookie Rueda verpasste als Vierter bei seinem Debüt hauchdünn das Podest. Ab Platz fünf folgten Masia, Sasaki, Stefano Nepa (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Kelso und Öncü. Von der Box aus gestartet zeigte der Türke eine starke Aufholjagd und schloss bis zur großen Spitzengruppe auf.

Insgesamt sahen 23 Fahrer die Zielflagge. Ana Carrasco (KTM) kam als Letzte ins Ziel.

Der nächste Grand Prix findet bereits am kommenden Wochenende in Argentinien in Termas de Rio Hondo statt.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.