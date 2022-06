Moto3 Sachsenring FT3 2022: Izan Guevara mit Rundenrekord Schnellster

Audio-Player laden

Izan Guevara untermauerte auch im dritten Moto3-Training für den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring seine starke Form. Der GasGas-Fahrer fuhr die erste 1:25er-Runde und setzte sich vor Ayumu Sasaki und David Munoz an die Spitze.

Auch Samstagvormittag herrschten auf dem Sachsenring optimale Bedingungen. Bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur waren von Beginn an schnellere Zeiten als am Freitag möglich. Nicht gut begann es für Lorenzo Fellon, der in seinem ersten Run in Kurve 1 stürzte.

Die meisten Fahrer probierten im Laufe des Trainings ihre persönliche Bestzeit zu verbessern. Als die Schlussphase begann, stürzte Andrea Migno ebenfalls in Kurve 1 und sorgte kurzfristig für gelbe Flaggen.

Guevara untermauerte auch am Samstag seine starke Form, die er schon am ersten Trainingstag gezeigt hat. Der Spanier konnte alleine Topzeiten fahren und markierte mit 1:25.925 Minuten neuen Rundenrekord. Das war die erste 1:25er Moto3-Zeit auf dem Sachsenring.

Sein GasGas-Teamkollege Sergio Garcia hatte mehr Mühe und musste sich ein Hinterrad eines schnellen Vordermanns suchen. Schließlich schaffte es der WM-Führende auf Platz sechs und qualifizierte sich ebenfalls direkt für Q2.

Erster Verfolger von Guevara war Rückkehrer Sasaki. Shootingstar Munoz setzte sich erneut als Dritter in Szene. Die weiteren Plätze gingen an Rookie Scott Ogden und Tatsuki Suzuki. Hinter Garcia folgten ab Rang sieben Ryusei Yamanaka, John McPhee, Dennis Foggia und Jaume Masia.

Ein Fahrer des PrüstelGP-Teams schaffte den direkten Q2-Einzug. Das war Carlos Tatay als 14. Sein Rückstand betrug sieben Zehntelsekunden. Teamkollege Xavier Artigas landete auf Platz 22 und muss demnach in Q1 antreten.

Das Moto3-Qualifying findet ab 12:35 Uhr statt.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Izan Guevara (GasGas)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

David Munoz (KTM)

Scott Ogden (Honda)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

Ryusei Yamanaka (KTM)

John McPhee (Husqvarna)

Dennis Foggia (Honda)

Jaume Masia (KTM)

Joel Kelso (KTM)

Andrea Migno (Honda)

Daniel Holgado (KTM)

Carlos Tatay (CFMoto)

