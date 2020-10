04:13

MotoGP-Update: Rossi fehlt auch nächste Woche

Yamaha bestätigt, dass Valentino Rossi auch am kommenden Wochenende nicht in Aragon fahren wird. Außerdem wird es keinen Ersatzfahrer geben. Jorge Lorenzo springt also nicht ein. Man beruft sich darauf, dass man erst nach 10 Tagen einen Ersatzfahrer aufbieten muss. Da Rossis Rückzug am Donnerstag bekannt wurde, läuft diese Frist erst am Montag nach Aragon 2 ab.