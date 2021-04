06:42

Moto3 FT1: Es ist heiß

Am Nachmittag werden in Doha 41 Grad Luft- und 54 Grad Celsius Asphalttemperatur gemessen. So wie vergangenes Wochenende werden wir in den ersten Trainings keine tollen Rundenzeiten sehen. Am vergangenen Freitag war in FT1 Rookie Pedro Acosta mit 2:05.809 Minuten der Schnellste.