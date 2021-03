07:26

Moto2 FT3: Einige Stürze

Gleich zu Beginn seiner ersten fliegenden Runde rutscht Bo Bendsneyder in Kurve 1 aus. Momente später liegt die Kalex von Jake Dixon in Kurve 7 im Kiesbett. Beide Fahrer sind okay.



Bendsneyder kann zurück an die Box fahren, während Dixons Kalex zu stark beschädigt ist und von den Streckenposten geborgen werden muss.