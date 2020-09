13:13

Morgen geht's weiter

Für heute schließen wir unseren MotoGP-Liveticker, jedoch nicht ohne Dir unseren neuesten Nachberichte an Herz zu legen. Hier kannst Du nachlesen, wie Honda, KTM und Suzuki ihren Trainingsfreitag resümieren. Und natürlich liefern wir Dir auch noch die Stimmen von Yamaha nach... Es lohnt sich also dranzubleiben.



Im Liveticker melden wir uns morgen mit einer neuen Ausgabe pünktlich zu den dritten Freien Trainings zurück. Danach verfolgen wir natürlich auch die Qualifyings und das erste Rennen der MotoE, das bereits am Samstag stattfindet, lückenlos mit. Bis morgen also!



Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2



Qualifying

11:45 Uhr: MotoE E-Pole

12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2



Rennen

17:00 Uhr: MotoE Rennen 1 (7 Runden)