12:19

MotoGP-Aufstieg von Bastianini fix

In jüngster Zeit sind Jorge Martin, Luca Marini und auch Enea Bastianini mit einem Aufstieg in die MotoGP in Verbindung gebracht worden. Am ersten Trainingstag in Misano bestätigte Letzterer nun, dass er 2020 auf einer Ducati in der Königsklasse antreten wird.



"Ja, ich habe bei Ducati unterschrieben", sagt Bastianini stolz. "Im Moment kenne ich das Team nicht, aber ich denke, in der nächsten Woche oder so wird es möglich sein, dies zu bestätigen. Für mich ist es wirklich wichtig, das nächste Jahr bei Ducati zu sein. Es ist eine gute Familie für mich, es ist ein italienisches Motorrad."



Es ist davon ausgehen, dass Bastianini bei Avintia andocken wird. Dies deutete Teamchef Ruben Xaus im MotoGP-Livestream am Freitag an. Johann Zarco wird Ducati treu bleiben, laut Xaus im nächsten Jahr aber ein Werksbike fahren - ob bei Pramac oder im Werksteam, ist noch nicht bekannt.