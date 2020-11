10:19

MotoGP FT2: Rossi nur Vorletzter!

Stefan Bradl verpasst die Top 10 um 0,021 Sekunden knapp, ist mit Platz elf aber bester Honda-Pilot an diesem Freitag. Denn er lässt Takaaki Nakagami, der Zwölfter wird, hinter sich. Miguel Oliveira kommt nach seiner Bestzeit am Vormittag in dieser engen Session am Ende nicht über Platz 13 hinaus.



Er hat für Morgen also noch etwas Arbeit vor sich. Das gilt umso mehr für Alex Rins, der nicht über Rang 17 hinauskommt. Noch schlechter lief es heute bei Valentino Rossi, der mit einem Rückstand von 1,862 Sekunden Vorletzter wird. Nur Ersatzpilot Mika Kallio war langsamer.