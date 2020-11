13:51

Was für eine Saison!

Mit dem Grand Prix von Portugal geht eine turbulente und überraschende MotoGP-Saison 2020 zu Ende. Allein in der Königsklasse gab es neun verschiedene Sieger in 14 Rennen. In der Moto2 waren es sechs Sieger in 15 Rennen, in der Moto3 standen sogar zehn verschiedene Fahrer ganz oben auf dem Treppchen.



Nach dem engen Rennkalender mit vielen Tripleheadern haben sich die Winterpause alle redlich verdient. Mit den offiziellen Testfahrten geht es erst im Februar/März weiter. Bis dahin versorgen wir Dich in unserer Motorrad-Rubrik natürlich weiterhin mit aktuellen Neuigkeiten aus dem Rennzirkus. Für heute bedanken wir uns für Deine Treue und sagen: Bis zum nächsten Mal!