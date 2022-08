MotoGP-Liveticker Silverstone: Startplatzstrafe für Stefan Bradl

Jack Miller: "Beeindruckende Rundenzeiten"

Jack Miller (Ducati; 3.): "Ich sah 1:57, aber als ich in Kurve 1 langsamer machte, habe ich schon gesehen, dass Zarco mit 1:57.7 noch schneller war. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel mehr noch drin gewesen wäre. Das Vorderrad ist mir ein paar Mal beinahe weggerutscht und ich habe das Bike ein paar Mal gerade so mit dem Ellbogen noch abfangen können."



"Die Rundenzeiten sind wirklich beeindruckend. Das war ein guter Auftakt in dieses Wochenende. Wir haben eine gute Pace, Zarco vielleicht noch ein bisschen mehr. Morgen wollen wir so weitermachen und werden versuchen, ihn da vorne zu jagen."