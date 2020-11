08:40

MotoGP FT2: Viele bereits schneller

Mir hat nur vier Runden gedreht und ist schon wieder an die Box abgebogen. Auf der Strecke zieht Zarco in der Zwischenzeit an ihm vorbei. Beide haben sich im Vergleich zum ersten Freien Training bereits steigern können, wie überhaupt eine Reihe von Fahrern.



Alex Marquez zeigt den ersten Sturz der Session. Ihn hat es in Kurve 2 erwischt. Er kann seine Honda aber aufheben und weiterfahren.