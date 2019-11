Bestes MotoGP-Ergebnis für Joan Mir: Fünfter in Australien

MotoGP-Rookie Joan Mir eroberte beim Grand Prix von Australien mit Platz fünf sein bestes Ergebnis. Der Suzuki-Werksfahrer kam direkt im Windschatten der beiden Pramac-Ducati-Fahrer über den Zielstrich. Viel fehlte nicht, um zum ersten Mal in der Königsklasse auf dem Podest zu stehen. Mirs Teamkollege Alex Rins war ebenfalls in der Verfolgergruppe dabei und wurde Neunter.

"Ich bin mit diesem Rennen sehr glücklich. Jetzt kommen die Ergebnisse, nachdem ich lange darum kämpfen musste", sagt Mir. "Schon in Motegi spürte ich in den letzten Runden einen Schritt nach vorne. Das war auch hier der Fall. Ich fühle mich auf dem Motorrad großartig. Das Wetter war an diesem Wochenende natürlich nicht ideal, denn für einen Rookie ist es nicht so einfach."

"Es war ein aufregendes Rennen. Für mich war am besten, dass ich von hinten aufgeholt habe und um die Podestplätze kämpfen konnte. Wenn man etwas schneller ist und überholen kann, dann macht es immer Spaß. Der Zweikampf mit Iannone war hart. Pecco ist auch ein gutes Rennen gefahren. Ich hatte Mühe, auf der Bremse zu überholen, weil Ducati immer so schnell ist."

Qualifying weiterhin das Suzuki-Problem

"Das Problem ist immer die erste Rennhälfte, denn wenn man von weiter hinten startet, dann ist es nie einfach. Das fehlt bei uns noch, um in jedem Rennen um Podestplätze kämpfen zu können. Wir haben die Pace, das Motorrad ist gut, aber überholen ist nicht so einfach. Dieser Umstand wirkt sich auf das Endergebnis aus."

Seit Misano sammelt Joan Mir konstant WM-Punkte Foto: LAT

Die Achillesferse für Suzuki ist weiterhin das Qualifying. Rins und Mir starteten von den Positionen zwölf und 13. "Das ist der Punkt, wir müssen die Qualifyings verbessern", sagt Mir. Es geht auch um die Reifennutzung: "Auch im Training haben wir mit frischen Reifen Rückstand. Ist der Reifen gebraucht, dann werden wir schneller. Wir müssen uns in diesem Bereich verbessern."

Rins glaubt: Podium wäre möglich gewesen

Rins fehlten am Ende zwar nur zwei Sekunden auf Jack Miller, der Dritter geworden ist, aber der zweimalige Saisonsieger hatte sich deutlich mehr als Platz neun erwartet: "Ich bin etwas enttäuscht. Es wäre möglich gewesen, mit Cal um das Podium zu kämpfen. Aber einmal mehr war das Qualifying nicht gut genug, um aus den ersten Reihen zu starten. Ich habe alle Chancen verloren, als ich in der Gruppe gekämpft habe und Crutchlow weggefahren ist."

Alex Rins ist nach Australien auf WM-Platz drei Foto: LAT

