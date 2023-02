Brad Binder: KTM braucht mehr Power und Traktion

Audio-Player laden

Die Top 10 der Zeitenliste hat KTM beim MotoGP-Vorsaisontest 2023 in Sepang (Malaysia) geschlossen verpasst. Während Pol Espargaro, der für das umbenannte Tech-3-Team GasGas antritt, eine Steigerung für den Saisonauftakt ankündigt, erklärt Brad Binder, woran es der KTM RC16 seiner Meinung nach noch fehlt.

"Was uns am meisten fehlt, ist Motorleistung aus den Kurven heraus. Dort verlieren wir auf unsere Konkurrenz wirklich Zeit", sagt Binder. Um dieses Problem zu beheben, testete der Südafrikaner in Sepang unter anderem eine neue Motorenausbaustufe. Wirklich überzeugt davon klingt er aber noch nicht.

"Ich würde sagen, wir brauchen noch etwas mehr Power. Es fehlt uns aber auch an Traktion. Diese Kombination macht es schwierig", erklärt Binder. Bis zum letzten Vorsaisontest, der am 11./12. März in Portimao (Portugal) über die Bühne geht, müsse man bei KTM die in Sepang getesteten Dinge und abgegebenen Kommentare nun analysieren, um eine Richtung festzulegen.

"Es ging bei diesem Test in erster Linie darum, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, sodass wir unser Paket schnüren können", bemerkt Binder und berichtet: "Wir haben im Grunde bei jeder Ausfahrt etwas anderes probiert. Das macht es natürlich nicht gerade einfach. Wir haben aber definitiv ein paar Dinge gefunden, die mir gefallen und ein paar, die mir weniger gefallen."

"Ich weiß nicht einmal, was wir alles ausprobiert haben. Ich weiß nur, was mir am besten gefallen hat. Das war die Konfiguration, mit der ich den Test beendet habe", so Binder. Sein Rückstand auf die Testbestzeit von Luca Marini (VR46-Ducati) belief sich auf eine knappe Sekunde. KTM-Neuzugang Jack Miller war auf seiner persönlich schnellsten Runde auf vergleichbarem Niveau wie Binder unterwegs.

