Cal Crutchlow spricht: Sein Honda-Aus und Zukunft bei Aprilia (oder Ducati)

Cal Crutchlow muss mit Saisonende das Honda-Partnerteam von Lucio Cecchinello verlassen. Seit 2015 fuhr der Brite die RC213V und eroberte bisher drei Siege und insgesamt zwölf Podestplätze. Crutchlow muss für Aleix Marquez weichen, der in der MotoGP-Saison 2021 neben Takaaki Nakagami fahren wird. Wie wird es für Crutchlow weitergehen?

"Wie gesagt, das ist eben die Situation. Ich weiß es schon seit drei Monaten", sagt Crutchlow. "Eigentlich weiß ich es seit sechs Monaten, denn Ende vergangenen Jahres habe ich gesagt, dass ich weitermachen will. Ich habe mit Honda darüber gesprochen."

"Zunächst sah es danach aus, dass ich meinen Vertrag verlängern könnte, aber dann nicht mehr. Wegen verschiedener Umstände haben sie sich für einen anderen Weg entschieden. Aber ich hatte tolle fünf Jahre mit Honda, wir haben großartige gemeinsame Erinnerungen."

"Ein Honda-Fahrer zu sein und drei Siege sowie zwölf Podestplätze erobert zu haben, war gut. Für mich ist es keine wirkliche Neuigkeit, ich muss einfach weitermachen. Am kommenden Wochenende habe ich einen Job zu erledigen. Wir werden sehen, wie es laufen wird."

Aprilia wäre für Crutchlow ein interessantes Projekt

Seit in den vergangenen Wochen durchgesickert ist, dass Crutchlow keine Zukunft bei Honda haben wird, ranken sich die Spekulationen, dass er bei Aprilia andocken könnte. Die Zukunft des gesperrten Andrea Iannone ist weiterhin ungewiss.

"Falls sich die Möglichkeit ergeben würde, dass ich für Aprilia fahren könnte, dann wäre das großartig für mich", sagt Crutchlow konkret über dieses Thema. "Das wäre spannend für mich. Es ist ein interessantes Projekt."

Aleix Espargaro und Cal Crutchlow: Bei Aprilia bald Teamkollegen? Foto: Motorsport Images

"Ich denke, es ist ein gutes Motorrad. Ich wäre an diesem Projekt interessiert, weil ihr Motorrad immer besser wird. Und ich denke, es kann mit meiner Erfahrung noch besser werden. Aleix hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet."

Die neu entwickelte RS-GP 2020 hat bei den Februartests Potenzial gezeigt, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. "Aleix ist beim Test sehr gut gefahren", lobt Crutchlow. "Warten wir ab, wie dieses Jahr für ihn laufen wird."

Crutchlow würde zu Aprilia die Erfahrung von Yamaha, Ducati und Honda mitbringen. Dazu zählt er im Feld zu den Fahrern, die Podestplätze erringen können. Aprilia hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob man mit Crutchlow zusammenarbeiten will.

Rückkehr zu Ducati auch eine Möglichkeit

Eine weitere theoretische Option wäre die Rückkehr zu Ducati, denn die Situation mit Andrea Dovizioso ist immer noch in der Schwebe. 2014 waren Crutchlow und Dovizioso Teamkollegen bei Ducati. Nach einer Saison wechselte Crutchlow zu LCR-Honda.

"Die meisten Leute missinterpretieren die Situation von mir und Ducati", klärt Crutchlow auf. Man sei damals nicht im Schlechten auseinander gegangen. "Als ich Ducati verlassen habe, hatte ich einen Dreijahresvertrag von Honda auf dem Tisch liegen."

"Sie hatten Iannone für das Werksteam unter Vertrag genommen. Meine Beziehung zu Ducati war fantastisch, vielleicht eine der besten, die ich je zu einem Team hatte. Ich spreche mit Davide und Paolo jeden Monat, mit Davide fast wöchentlich."

Einen Podestplatz konnte Cal Crutchlow mit Ducati 2014 erobern Foto: Ducati

Denn Ducati will einige Rennen warten, bis man wieder konkrete Gespräche mit Dovizioso für das nächste Jahr aufnimmt. "Das passt auch mir besser", meint Crutchlow. "Ich könnte zu Ducati zurückkehren."

"Es gibt zwei Dinge. Wenn die Aprilia-Option möglich wird, würde mich das begeistern. Wenn die Ducati-Option möglich wird, würde mich das auch sehr begeistern. Ich streite nicht ab, dass ich mit ihnen gesprochen habe, denn das habe ich."

Eine Rückkehr in die Superbike-WM ist für Crutchlow derzeit nicht spruchreif. Auch ein Rücktritt ist vom Tisch. Der dreimalige Grand-Prix-Sieger will seine Karriere in der MotoGP fortsetzen. Das ist sein erklärtes Ziel.

"Man darf nicht vergessen, dass ich das letzte Mal, als ich ins Ziel gekommen bin, mit Marc Marquez auf dem Podest gestanden bin. Ich habe meinen Speed nicht verloren. Ich fühle mich gut, konkurrenzfähig, motiviert und entschlossen weiterzumachen."

"Ich will weiter in der MotoGP fahren, weil es gute Möglichkeiten für mich gibt. In nächster Zeit werden wir sehen, wo ich landen werde. Ich würde sagen, dass die Chance groß ist, dass ich im nächsten Jahr in der MotoGP mit einem tollen Team fahren werde. Das will ich machen."

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.