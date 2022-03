Dovizioso: Ex-Crewchief Giribuola hat großen Anteil an Bastianinis Erfolg

Audio-Player laden

Mit Platz eins sorgte Enea Bastianini beim MotoGP-Saisonauftakt in Katar für eine Überraschung und feierte nach zwei Podesträngen als Rookie 2021 seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Zwar lief es im Regen von Mandalika mit Platz elf zuletzt weniger gut, doch die WM-Führung hat Bastianini weiter inne.

Andrea Dovizioso glaubt, dass sein ehemaliger Crewchief Alberto Giribuola, der mittlerweile Bastianini betreut, einen großen Anteil an diesem Erfolg hat. "Aus meiner Sicht leistet er einen großen Beitrag", unterstreicht er Giribuolas Rolle.

"Vergangenes Jahr war es das erste Jahr für Bastianini und die richtige Person in seiner Nähe zu haben, macht den Unterschied, besonders wenn man das Motorrad nicht entwickeln kann", weiß Dovizioso. Bastianini fuhr im Vorjahr eine Ducati von 2019, in dieser Saison pilotiert er im Gresini-Team das Vorjahresmodell.

Dass man damit Rennen gewinnen kann, haben Francesco Bagnaia und Co. gezeigt. Doch es braucht mehr als ein schnelles Motorrad und einen guten Fahrer, betont Dovizioso.

"Ich kenne aus Katar keine Details, aber ich weiß, wie gut Giribuola ist, und ich denke, dass das Team sicher einen großartigen Job gemacht hat, denn man kann nicht mit nur einer Person gewinnen", sagt der langjährige Ducati-Pilot, der mittlerweile für das Satellitenteam von Yamaha an den Start geht.

"Bastianini ist in der richtigen Situation, weil er eine Person in seiner Nähe hat, die alles von Ducati weiß. Und ich weiß, wie es bei Ducati läuft. Eine Person zu haben, die sich auf das konzentrieren kann, was man braucht, um auf diesem Motorrad schnell zu sein, und keine Zeit mit anderen Dingen verschwendet, macht den Unterschied."

Eine solche Person sieht Dovizioso in Giribuola. "Er hat einen sicher großen Anteil daran, dass Bastianini vergangenes Jahr am Ende der Saison sehr konkurrenzfähig war. Auch sein Test war sehr gut und in diesem ersten Rennen konnte er gewinnen."

