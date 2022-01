Fraktur in der Hand: Moto2-Weltmeister Remy Gardner musste operiert werden

MotoGP-Rookie Remy Gardner hat sich zwei Wochen vor dem ersten Test des Jahres an der rechten Hand verletzt. Der Moto2-Weltmeister stürzte beim Offroad-Training und musste daraufhin in Barcelona operiert werden. Unklar ist, wie fit der Australier beim bevorstehenden Test in Sepang sein wird.

"Remy hat sich bei einem Unfall während des Motocross-Trainings am Samstag eine kleine Fraktur in der rechten Hand zugezogen", bestätigt das Tech-3-KTM-Team. "Doctor Mir operierte ihn und setzte zwei Schrauben ein. Die Operation war erfolgreich."

Am Freitag soll Remy Gardner mit der Reha beginnen. Viel Zeit bleibt dem KTM-Pilot nicht, denn bereits am 31. Januar beginnt der Sepang-Test. Die MotoGP-Rookies dürfen vom 31. Januar bis zum 2. Februar zusammen mit den Testpiloten und den beiden Aprilia-Werkspiloten beim Shakedown-Test ihre Runden drehen und treffen am 5. und 6. Februar auf die MotoGP-Stammpiloten.

Vom 11. bis zum 13. Februar wird dann noch einmal auf dem für die MotoGP neuen Mandalika Street Circuit in Indonesien getestet. Der erste Grand Prix der MotoGP-Saison 2021 findet am 6. März in Doha (Katar) statt.

