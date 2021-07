Mit Valentino Rossi als Teamkollege: Franco Morbidelli spürt "andere Aura"

Franco Morbidelli fährt bereits das dritte Jahr für Petronas-Yamaha, aber das erste mit seinem einstigen Mentor Valentino Rossi als Teamkollege. In den Jahren 2019 und 2020 hatte Morbidelli in der Petronas-Box noch Fabio Quartararo neben sich sitzen. Der Franzose aber fährt mittlerweile im Yamaha-Werksteam und führt die MotoGP-Gesamtwertung 2021 klar an.

Inwiefern unterscheidet sich die Stimmung in der Petronas-Box in diesem Jahr, in dem sich Morbidelli die Box mit Rossi statt mit Quartararo teilt? "Die Situation innerhalb des Teams ist anders. 'Vale' hat einfach eine andere Aura. Daran besteht kein Zweifel", so Morbidelli.

"Fabio ist ein großartiger Kerl und ich bin gut mit ihm ausgekommen. Aber dank 'Vale' herrscht einfach diese andere Aura. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber man kann es im Gesicht von allen im Team sehen", so der Petronas-Yamaha-Pilot im dritten Jahr.

Morbidelli verrät: Rossi schreit mehr als Quartararo

Und Morbidelli verrät etwas ganz Konkretes über Rossis Verhalten in der Box: "Es mag sich vielleicht seltsam anhören, aber es ist definitiv so, dass er mehr schreit als Fabio. Ich kann ihn also [auf der anderen Seite der Box] immer hören."

Rossis Schreie sind freilich keine Wutausbrüche, für die Morbidelli verantwortlich wäre. "Wir kommen sehr gut miteinander aus, denn wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren", grinst der einstige VR46-Schützling, der sich in der laufenden Saison fast genauso schwertut wie Rossi selber.

Hinter den Erwartungen: Morbidelli liegt auf WM-Platz 13, Rossi gar nur auf 19 Foto: Motorsport Images

In Morbidellis Fall allerdings ist nicht zuletzt die technische Spezifikation des Motorrads der Grund dafür. Rossi fährt eine aktuelle M1 auf dem Entwicklungsstand von 2021, während Morbidelli eine fährt, die zu großen Teilen noch dem Stand aus der Saison 2019 entspricht.

Morbidelli und Quartararo: Nach einem Jahr abermals Teamkollegen?

In der Saison 2022 werden Morbidelli und Rossi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Teamkollegen mehr sein. Denkbar aber ist, dass Morbidelli dann wieder auf seinen ehemaligen Teamkollegen trifft - nicht bei Petronas-Yamaha, sondern im Yamaha-Werksteam.

Seitdem feststeht, dass sich die Wege von Maverick Vinales und Yamaha am Jahresende 2021 trennen, gilt Morbidelli als der auf dem Papier logische Nachfolger für den Spanier. In diesem Fall würde er wieder zusammen mit Quartararo ein Team bilden.

Fährt Morbidelli 2022 an der Seite von Fabio Quartararo im Yamaha-Werksteam? Foto: Motorsport Images

Ob es tatsächlich so kommt, wird sich zeigen. Bislang steht nur fest, dass Morbidelli in der MotoGP-Saison 2022 eine dann aktuelle M1 fahren wird. In welchem der beiden Yamaha-Teams er das tun wird, ist aber noch offen.

Und was Rossi betrifft, so erscheint die Option eines Rücktritts derzeit die wahrscheinlichste, gefolgt von einem Wechsel ins eigene Team VR46. Ein Verleib bei Petronas-Yamaha ist derzeit die unwahrscheinlichste der drei Varianten.

Mit Bildmaterial von Petronas Yamaha SRT.