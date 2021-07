MotoGP in Barcelona FT2: Johann Zarco hält Yamaha-Duo in Schach

Pramac-Ducati-Fahrer Johann Zarco sicherte sich im zweiten Freien Training für den Grand Prix von Katalonien die Bestzeit. Mit 1:39.235 Minuten markierte der Franzose neuen Rundenrekord auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, denn Kurve 10 ist neugestaltet worden.

Hinter Zarco folgten die beiden Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli und Fabio Quartararo. Auch KTM mischte mit Brad Binder wieder im Spitzenfeld mit. Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) gelang kein Fortschritt. Mit eineinhalb Sekunden Rückstand belegte der 42-Jährige Platz 19.

Am Nachmittag war der Himmel deutlich bewölkter. Zu Mittag waren vereinzelt Regentropfen gefallen, aber es blieb trocken. In der Anfangsphase rauschte Luca Marini in Kurve 4 geradeaus von der Strecke. Er konnte seine Ducati gerade noch vor der Streckenbegrenzung abbremsen.

Unmittelbar vor der Begrenzung stürzte der MotoGP-Rookie ins Kiesbett. Ein Sportwart brachte Marini mit einem Moped zurück an die Box. Im zweiten Training widmeten sich die meisten Fahrer vorne und hinten dem Medium-Reifen. Morbidelli probierte den harten Hinterreifen.

Vorübergehend hielt der Vizeweltmeister damit auch die Bestzeit. Morbidelli fuhr mit seiner Petronas-Yamaha einen längeren ersten Stint, um die Haltbarkeit des harten Hinterreifens herauszufinden. Marc Marquez (Honda) setzte dagegen schon früh auf den weichen Hinterreifen.

Joan Mir, der einzige Suzuki-Fahrer an diesem Wochenende, rückte im zweiten Versuch mit dem harten Hinterreifen aus. Die Fahrer verfeinerten ihr Set-up. Bei der Yamaha von Maverick Vinales lies Crewchief Silvano Galbusera die Dämpfer anders einstellen.

Die Zeitabstände waren gewohnt eng. 15 Fahrer befanden sich innerhalb von ungefähr einer halben Sekunde. Rossi war nicht in dieser Gruppe dabei. Als an der Rennabstimmung gearbeitet wurde, fehlten dem Routinier 1,3 Sekunden auf die Spitze. Er verlor in jedem Sektor Zeit.

In den letzten zehn Minuten gab es das obligatorische Mini-Qualifying für die Q2-Plätze in den Top 10. Mit einem frischen weichen Hinterreifen ging es auf Zeitenjagd. Nur Miguel Oliveira (KTM) setzte vorne und hinten auf hart.

Die Top 10 fuhren alle 1:39er-Zeiten. Hinter Zarco, Morbidelli, Quartararo und Binder komplettierte Francesco Bagnaia (Ducati) die Top 10. Vinales beendete den ersten Tag mit seinem neuen Crewchief als Sechster. Dahinter folgte Jack Miller (Ducati) auf Platz sieben.

Rookie Enea Bastianini (Esponsorama-Ducati) setzte sich mit der achtschnellsten Zeit in Szene. Aleix Espargaro platzierte die Aprilia auf Rang neun. Sein jüngerer Bruder Pol Espargaro war als Zehnter der beste Honda-Fahrer.

Marc Marquez hatte 0,8 Sekunden Rückstand. Das bedeutete Platz 15. Weltmeister Mir fuhr am Ende keine fliegende Runde und wurde deshalb auf Rang 16 zurückgereicht. 21. und Letzter wurde Rookie Jorge Martin (Pramac-Ducati), der nach einer Verletzung zurück ist.

Am Samstag beginnt das dritte Training um 09:55 Uhr. Die vierte Session und das Qualifying finden ab 13:30 Uhr statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.