Rücktritt in Australien? Jorge Lorenzo dementiert Gerüchte

Wie geht es in Zukunft mit Jorge Lorenzo weiter? Vor dem Grand Prix von Australien tauchten im Fahrerlager Gerüchte auf, dass der Spanier noch am Donnerstag seinen Rücktritt verkünden würde. "Als ich hier angekommen bin und diese Gerüchte gehört habe, war ich sehr überrascht", antwortet Lorenzo darauf. "Ich weiß nicht wo das herkommt."

"In der heutigen Zeit kann man überall Gerüchte finden, auf der Strecke, über WhatsApp, aus dem Internet, von Gesprächen im Paddock. Es ist die Frage, ob man sie als wahr oder falsch erachtet. Ich sage, dass sie komplett falsch sind. Das hier ist ein normales Rennen wie jedes andere auch. Ich muss versuchen, meine Performance auf der Strecke zu verbessern."

"In schwierigen Situationen habe ich immer meine Nerven behalten. Wir haben in der Vergangenheit solche Situationen schon bei vielen guten Fahrern gesehen", meint Lorenzo zu seiner Situation. "Ich bin ein Fahrer, der sich des Risikos bewusst ist. 2017 wurde ich hier [auf Phillip Island] mit 40 Sekunden Rückstand 15. Sechs Monate später habe ich mit Vorsprung in Mugello gewonnen."

Phillip Island war in den vergangenen Jahren schwierig

Nun steht also Phillip Island auf dem Programm. Dieser schnelle und flüssig zu fahrende Kurs passt theoretisch zu Lorenzos Fahrstil. Allerdings könnte es auf der Honda RC213V ein schwieriges Wochenende werden, denn man muss das Motorrad auf dieser Strecke mit dem Hinterrad steuern. Und das passt nicht zu Lorenzo, der vor allem eine optimal Frontpartie braucht.

Zuletzt in Motegi spürte Lorenzo einen kleinen Aufwärtstrend im Rennen Foto: LAT

2013 konnte Lorenzo den Grand Prix mit Yamaha gewinnen. "Früher war das eine meiner Lieblingsstrecken", erinnert er sich an bessere Zeiten zurück. "Das war in meinen ersten MotoGP-Jahren der Fall. Also warum sollte ich nicht das gute Gefühl wiederfinden? Man weiß es nie. Deshalb bin ich gespannt, was ich mit diesem Motorrad und diesen Reifen machen kann."

Mit Bildmaterial von LAT.