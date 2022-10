"Was haben sie erwartet?" - Aleix Espargaro kritisiert KTM wegen Gardner

Audio-Player laden

Der Weg von Remy Gardner führt nach nur einer Saison in der MotoGP in die Superbike-WM. Im Tech-3-KTM-Team, das 2023 als GasGas-Werksteaum auftritt, wird der Australier durch Augusto Fernandez ersetzt. Viel Zeit bekam Gardner nicht, um sein Können in der MotoGP zu beweisen.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro kritisiert KTM für den Umgang mit Gardner: "Es ist richtig traurig. Remy tut mir sehr leid. Ich verstehe nicht, warum sie ihn so behandeln. Er zeigte in der laufenden Saison keine schlechten Leistungen."

"Im vergangenen Jahr holte er (in der Moto2-WM) den Titel. In diesem Jahr hatte er nicht das beste Bike im Feld. Was haben sie von ihm erwartet? Dass er Rennen gewinnt?", fragt der MotoGP-Routinier und ärgert sich über KTM: "Ich verstehe es nicht und es macht mich traurig."

Remy Gardner kam als Moto2-Weltmeister in die MotoGP Foto: Motorsport Images

Aktuell liegt Gardner in der Fahrerwertung auf Platz 23. Bei den bisherigen Rennen sammelte der Australier zehn WM-Punkte. Noch-Teamkollege Raul Fernandez hat ebenfalls nur zehn Punkte auf seinem Konto, wird der MotoGP aber erhalten bleiben.

Hätte Gardner auch noch ein Jahr mehr Zeit bekommen müssen, um sein Talent unter Beweis zu stellen? "Es ist wirklich schwierig, in der MotoGP zu fahren und zu zeigen, dass man viel Potenzial hat. Alle sind richtig schnell. Es gibt viele starke Motorräder", bemerkt Aleix Espargaro.

"Wenn sie nach dem Gewinn der Moto2-WM davon ausgegangen sind, dass er in der MotoGP in die Top 5 fährt, dann können sie ihn feuern. Doch so etwas kann man nicht erwarten", betont Aleix Espargaro mit Blick auf die Situation von Remy Gardner, der in der WSBK-Saison 2023 im GRT-Yamaha-Team fahren wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.