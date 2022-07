Infos NASCAR 2022 Indianapolis: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Auf dem Indianapolis Motor Speedway steht ein gemeinsam von NASCAR und IndyCar ausgetragenes Rennwochenende an. Befahren wird aber nicht das berühmte 2,5-Meilen-Oval, sondern der Rundkurs im Infield. Die Premiere des IndyCar-NASCAR-Doppels hatte es im vergangenen Jahr gegeben. In diesem Jahr nun handelt es sich um die zweite Auflage.

A.J. Allmendinger, der im Vorjahr für das Kaulig-Team einen ebenso triumphalen wie überraschenden Sieg herausfuhr, gehört auch an diesem Wochenende wieder zum Starterfeld, das diesmal 38 Autos umfasst. Eines davon wird von einem prominenten Debütanten gefahren (Details siehe unten).

Der Renntag der NASCAR Cup Series auf dem Indianapolis-Rundkurs ist der Sonntag, wobei es sich um das fünftletzte Rennen der Regular-Season handelt, bevor es Anfang September in die Playoffs geht. Mit aktuell 14 unterschiedlichen Siegern ist der Kampf um die 16 Playoff-Plätze schon jetzt eng. Sollte es am Sonntag einen 15. Sieger geben, wird die Spannung sogar noch größer.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Indianapolis in der Übersicht:

Daten zum Indianapolis Grand Prix Circuit

Ort: Speedway (Indiana, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 14

Streckenlänge: 2,439 Meilen (3,924 Kilometer)

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: William Byron in 1:27.765 Minuten in der Saison 2021

Beim Verizon 200 in Indianapolis stehen 82 Runden auf dem Programm Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Indianapolis (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Samstag, 30. Juli

09:35 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

10:35 Uhr: Qualifying (zwei Segmente)

Sonntag, 31. Juli

14:30 Uhr: Rennen - Verizon 200 at The Brickyard (82 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Indianapolis (in MESZ)

Sonntag, 31. Juli

20:00 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

NASCAR 2022: Teams von Chevrolet, Ford, Toyota treten mit Gen7-Autos an: 1 / 43 #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) 9 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 14 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: David Ragan (Ware-Ford) * 15 / 43 * David Ragan teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Ryan Preece, Joey Hand und Garrett Smithley Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) * 16 / 43 * Daniel Hemric teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit A.J. Allmendinger und Noah Gragson Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #18: Kyle Busch (Gibbs-Toyota) 18 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr., (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #27: Jacques Villeneuve (Hezeberg-Ford) * 25 / 43 Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister 1997, IndyCar-Champion 1995 und Indy-500-Sieger 1995, teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Loris Hezemans Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 26 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 27 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) 28 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Cole Custer (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet) 30 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #44: Greg Biffle (NY-Chevrolet) 32 / 43 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images #45: Kurt Busch (23XI-Toyota) 33 / 43 NASCAR-Champion 2004 und Daytona-500-Sieger 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 35 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Kaz Grala (Money-Chevrolet) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 37 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #55: J.J. Yeley (MBM-Ford) 38 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Noah Gragson (Beard-Chevrolet) * 39 / 43 * Noah Gragson teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #66: Timmy Hill (MBM-Ford) * 40 / 43 * Timmy Hill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Boris Said Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Landon Cassill (Spire-Chevrolet) * 41 / 43 * Landon Cassill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Ford) * 42 / 43 * B.J. McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Meldeliste NASCAR 2022 Indianapolis (38 Autos)

Mit 38 gemeldeten Autos ist das Starterfeld für das Rundkurs-Rennen in Indianapolis so groß wie seit Ende März nicht mehr. Beim damaligen Rundkurs-Rennen in Austin traten 39 Autos an, seither maximal 37, meistens aber nur die 36 Vollzeit-Autos.

Zu den 36 Vollzeit-Autos kommen diesmal gleich zwei vom Team Hezeberg hinzu. Der Hezeberg-Ford mit der Startnummer 27 wird wie in Austin und in Elkhart Lake wieder von Loris Hezemans pilotiert. Neu ist das zweite Auto, der Hezeberg-Toyota mit der Startnummer 26. Diesen steuert Ex-Formel-1-Pilot und NASCAR-Debütant Daniil Kwjat.

Kwjat (Toyota) und Hezemans (Ford) fahren somit als Teamkollegen unterschiedliche Fabrikate. Zwar verfügt keines der beiden Hezeberg-Autos über einen Charter-Vertrag. Dennoch sind sowohl Kwjat als auch Hezemans schon jetzt für das Rennen gesetzt. 38 Autos auf der Meldeliste sind zwar mehr als 36, aber eben weniger als die maximal für ein Rennen zugelassenen 40.

Joey Hand sitzt wie bei allen drei bisherigen Rundkurs-Rennen in diesem Jahr (Austin, Sonoma, Elkhart Lake) wieder im #15 Ware-Ford. Indianapolis-Vorjahressieger A.J. Allmendinger fährt wieder den #16 Kaulig-Chevrolet. Und der Live-Fast-Ford (Startnummer 78) wird zum zweiten Mal von Josh Williams pilotiert. Seinen ersten Einsatz hatte Williams nicht auf einem Rundkurs, sondern im April beim Dirt-Track-Rennen in Bristol.

Und: Weil Kurt Busch infolge seines Qualifying-Crashs vom 23. Juli auf dem Pocono Raceway mitsamt Gehirnerschütterung noch immer nicht die ärztliche Freigabe für eine Rückkehr ins Auto vorliegen hat, ersetzt ihn Ty Gibbs auch am Indianapolis-Wochenende. Der 19-jährige Enkel von Joe Gibbs war für das Pocono-Rennen kurzfristig eingesprungen und hatte dieses auf Anhieb in den Top 20 beendet.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 1 Saisonsieg

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - Joey Hand

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#26 - Hezeberg-Toyota - Daniil Kwjat **

#27 - Hezeberg-Ford - Loris Hezemans **

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs



#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Josh Bilicki

#78 - Live-Fast-Ford - Josh Williams

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez - 1 Saisonsieg

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger auf dem Indianapolis-Rundkurs:

2021: A.J. Allmendinger

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.