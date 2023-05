Infos NASCAR 2023 All-Star-Race: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Endlich wieder NASCAR-Action auf dem altehrwürdigen North Wilkesboro Speedway! Am Wochenende erwacht der ebenso traditionsreiche wie populäre Short-Track im US-Bundesstaat North Carolina aus seiner fast 27-jährigen Phase ohne NASCAR-Rennen. Damals, im September 1996, war es ein Meisterschaftsrennen. Diesmal, im Mai 2023, erfolgt das Comeback in Form des All-Star-Race.

Das traditionell nicht für die Punktewertung der NASCAR Cup Series zählende Einladungsrennen wird zum insgesamt 39. Mal seit der Premiere (1985) ausgetragen. Der North Wilkesboro Speedway ist nach dem Charlotte Motor Speedway, dem Atlanta Motor Speedway, dem Bristol Motor Speedway und dem Texas Motor Speedway nun die fünfte Rennstrecke, die das All-Star-Race beherbergt.

Unabhängig vom neuen Austragungsort geht es auch bei der diesjährigen Ausgabe mal wieder um die "Kleinigkeit" von einer Million US-Dollar Preisgeld. Das von Jahr zu Jahr immer mal wieder veränderte Wochenendformat für das All-Star-Race sieht diesmal einen Zeitplan mit drei Tagen vor.

Format für das NASCAR All-Star-Race 2023 in North Wilkesboro Foto: NASCAR Media

Los geht es am Freitag mit einem Freien Training und einem Pre-Qualifying. Im Pre-Qualifying wird aber gar nicht gefahren. Stattdessen ist es ein reiner Boxenstopp-Wettbewerb (Pitcrew-Challenge). Die benötigte Zeit für einen kompletten Vier-Reifen-Wechsel entscheidet über die Startaufstellung für zwei Heat-Races am Samstag.

Die Ergebnisse der beiden Heat-Races bestimmen die Startaufstellung für das All-Star-Race am Sonntag, wobei sich die Teilnehmer aus Heat-Race 1 anhand Ergebnis auf der Innenbahn aufreihen, die Teilnehmer aus Heat-Race 2 anhand Ergebnis auf der Außenbahn.

Gemeldet sind für das All-Star-Wochenende 2023 insgesamt 37 Autos beziehungsweise Fahrer, wobei 21 anhand der Kriterien (Details siehe unten) direkt für das All-Star-Race gesetzt sind. Die anderen 16 müssen bereits im All-Star-Open antreten, um sich entweder über dieses letzte Qualifikationsrennen, oder aber als allerletzte Möglichkeit über das Fan-Voting, nachträglich für das eigentliche All-Star-Race zu qualifizieren.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum NASCAR All-Star-Race 2023 in der Übersicht:

Daten zum North Wilkesboro Speedway

Ort: North Wilkesboro (North Carolina, USA)

Streckentyp: Oval (Short-Track)

Streckenlänge: 0,625 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 14 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1949 (mit Unterbrechung)

NASCAR-Streckenrekord: Ernie Irvan in 18,905 Sekunden (119,016 Meilen pro Stunde) in der Saison 1994

Zeitplan NASCAR All-Star-Race 2023 (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 19. Mai

16:00 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

17:45 Uhr: Pre-Qualifying (Boxenstopp-Wettbewerb; bestimmt Aufstellung für Heat-Races)

Samstag, 20. Mai

19:35 Uhr: Heat-Race 1 (60 Runden)

20:15 Uhr: Heat-Race 2 (60 Runden)

Sonntag, 21. Mai

17:30 Uhr: All-Star-Open (100 Runden)

20:00 Uhr: All-Star-Race (200 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR All-Star-Race 2023 (in MESZ)

Sonntag, 21. Mai

23:30 Uhr MESZ: All-Star-Open auf Sport1+

Montag, 22. Mai

02:00 Uhr MESZ: All-Star-Race auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer All-Star-Race und All-Star-Open 2023

Basierend auf den Kriterien für die Zulassung zum All-Star-Race 2023 sind die neun bisherigen Saisonsieger 2023 plus die davon abweichenden Rennsieger der Saison 2022 plus die davon abweichenden Sieger der bisherigen Ausgaben des All-Star-Race plus die davon abweichenden Champions automatisch qualifiziert. Es ergibt sich die vorläufige Teilnehmerliste mit 21 Fahrern.

Rein anhand der Kriterien wären es mit Blick auf die Meldeliste eigentlich sogar 22 Fahrer, die direkt für das All-Star-Race gesetzt sein müssten. Weil aber Ryan Newman in diesem Jahr kein Vollzeit- sondern Teilzeitfahrer (bei Rick Ware Racing) ist, bringt ihm sein Sieg vom All-Star-Race 2002 in Charlotte doch nicht die direkte Qualifikation für das All-Star-Race 2023.

Zu den 21 Fahrern auf der vorläufigen Teilnehmerliste für das All-Star-Race kommen noch drei Fahrer aus dem 16-köpfigen Feld für das All-Star-Open (wo unter anderem Newman antritt). Zwei Fahrer ziehen über P1 beziehungsweise P2 in diesem Qualifikationsrennen nachträglich ins All-Star-Race ein. Der dritte zieht über das Fan-Voting ein, für das eine Stimmenabgabe auf der offiziellen NASCAR-Website noch bis Sonntag, 15:00 Uhr MESZ möglich ist.

Übrigens: Der von Kevin Harvick pilotierte Stewart/Haas-Ford trägt beim All-Star-Race ausnahmsweise nicht die Startnummer 4. Stattdessen fährt der am Saisonende zurücktretende Harvick ein letztes Mal mit seiner alten Startnummer 29, die er 13 Jahre lang bei Richard Childress Racing auf dem Auto hatte.

Ein solcher, einmaliger Wechsel der Startnummer für das All-Star-Race ist nichts Ungewöhnliches. So fuhr Jimmie Johnson bei Hendrick Motorsports das All-Star-Race 2011 einmalig mit der Startnummer 5 anstelle der 48. Kyle Busch fuhr bei Joe Gibbs Racing das All-Star-Race 2016 einmalig mit der Startnummer 75 anstelle der 18.

Vorläufige Teilnehmerliste All-Star-Race 2023:

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - All-Star-Sieger 2019,2021

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - All-Star-Sieger 2017

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott - All-Star-Sieger 2020

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - All-Star-Sieger 2015

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney - All-Star-Sieger 2022

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - All-Star-Sieger 2016

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron

#29 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - All-Star-Sieger 2007,2018

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

TBD - (Sieger des All-Star-Open)

TBD - (Zweiter des All-Star-Open)

TBD - (Gewinner des Fan-Votings)

Teilnehmerliste All-Star-Open 2023:

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#13 - Kaulig-Chevrolet - Chandler Smith

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#48 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#51 - Ware-Ford - Ryan Newman - All-Star-Sieger 2002

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Josh Bilicki

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger des All-Star-Race

(1985 sowie 1987-2019 immer in Charlotte)

2022: Ryan Blaney (Fort Worth)

2021: Kyle Larson (Fort Worth)

2020: Chase Elliott (Bristol)

2019: Kyle Larson

2018: Kevin Harvick

2017: Kyle Busch

2016: Joey Logano

2015: Denny Hamlin

2014: Jamie McMurray

2013: Jimmie Johnson

2012: Jimmie Johnson

2011: Carl Edwards

2010: Kurt Busch

2009: Tony Stewart

2008: Kasey Kahne

2007: Kevin Harvick

2006: Jimmie Johnson

2005: Mark Martin

2004: Matt Kenseth

2003: Jimmie Johnson

2002: Ryan Newman

2001: Jeff Gordon

2000: Dale Earnhardt Jr.

1999: Terry Labonte

1998: Mark Martin

1997: Jeff Gordon

1996: Michael Waltrip

1995: Jeff Gordon

1994: Geoff Bodine

1993: Dale Earnhardt

1992: Davey Allison

1991: Davey Allison

1990: Dale Earnhardt

1989: Rusty Wallace

1988: Terry Labonte

1987: Dale Earnhardt

1986: Bill Elliott (Atlanta)

1985: Darrell Waltrip

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.