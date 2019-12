TV-Quoten USA: NASCAR stoppt Abwärtstrend

Während IndyCar in der laufenden Saison die TV-Quoten leicht steigern konnte, kämpft NASCAR gegen einen mittlerweile Jahre andauernden Abwärtstrend an. Die Saison 2019 macht dabei Mut, denn erstmals kehrt so etwas wie eine Stabilisierung ein.

14 von 32 Rennen, die wie geplant über die Bühne gegangen sind, haben eine Stagnation oder leichte Steigerung verzeichnet. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass 19 Rennen in dieser Zeit ein Allzeittief verbucht haben - zumindest soweit die Aufzeichnungen zurückreichen (je nach Rennen unterschiedlich; in der Regel bis Mitte der 90er-Jahre).

Bei den absoluten Zuschauern rangiert NASCAR noch immer deutlich über IndyCar, vom Indy 500 abgesehen. Die Lücke ist jedoch deutlich kleiner geworden.

Die Zahlen im Einzelnen (Rainouts ausgenommen)

Hintergrund: Das terrestrische Fernsehen (Broadcast) ist in den weitläufigen USA weiter verbreitet als das Kabelfernsehen (Cable). Rennen im terrestrischen Fernsehen haben daher eine potenziell höhere Reichweite.

In den Grafiken sind daher neben Rainouts (wetterbedingt verschobene Rennen) auch die Rennen entfernt worden, die vom terrestrischen ins Kabelfernsehen und umgekehrt verlagert wurden. Das betraf 2019 nur Texas I (Cable zu Broadcast) und Watkins Glen (Broadcast zu Cable). Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde Darlington aufgrund der extremen regenbedingten Verzögerung (das Rennen startete nach 22 Uhr EST).

Die drei Negativ-Ausreißer sind Vergleichswerte zu 2017 oder gar 2016, weil die vorherige Ausgabe (oder im Falle Bristol I die vorigen zwei) verschoben werden musste. Die Werte zeigen, welch enormen Zuschauereinbruch es in jüngerer Zeit gegeben hat.

Daytona 500:

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 5,3

Veränderung zu 2018: 0%

Zuschauer absolut: 9,170 Mio

Veränderung zu 2018: -1%

Atlanta

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 3,1

Veränderung zu 2018: -6%

Zuschauer absolut: 5,067 Mio

Veränderung zu 2018: -10%

Las Vegas

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 3,0

Veränderung zu 2018: +3%

Zuschauer absolut: 5,115 Mio

Veränderung zu 2018: +8%

Phoenix

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 2,9

Veränderung zu 2018: +4%

Zuschauer absolut: 4,794 Mio

Veränderung zu 2018: +5%

Fontana

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 2,5

Veränderung zu 2018: +4%

Zuschauer absolut: 4,178 Mio

Veränderung zu 2018: +4%

Martinsville

Sender: FOX Sports 1 (Cable)

Marktanteil: 1,5

Veränderung zu 2017: -35%

Zuschauer absolut: 2,455 Mio

Veränderung zu 2018: -38%

Anmerkung: Vergleich zu 2017, weil 2018 Rainout

Texas

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 2,2

Veränderung zu 2018: +29%

Zuschauer absolut: 3,652 Mio

Veränderung zu 2018: +29%

Anmerkung: Lief 2018 noch im Cable

Bristol

Sender: FOX Sports 1 (Cable)

Marktanteil: 1,7

Veränderung zu 2016: -50%

Zuschauer absolut: 2,806 Mio

Veränderung zu 2016: -49%

Anmerkung: Vergleich zu 2016, weil 2017 und 2018 Rainout

Richmond

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 1,7

Veränderung zu 2018: -6%

Zuschauer absolut: 2,787 Mio

Veränderung zu 2018: -8%

Talladega

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 2,8

Veränderung zu 2018: -3%

Zuschauer absolut: 4,521 Mio

Veränderung zu 2018: -5%

Kansas

Sender: FOX Sports 1 (Cable)

Marktanteil: 1,2

Veränderung zu 2018: 0%

Zuschauer absolut: 2,177 Mio

Veränderung zu 2018: +7%

Charlotte

Sender: FOX (Broadcast)

Marktanteil: 2,6

Veränderung zu 2018: +13%

Zuschauer absolut: 4,258 Mio

Veränderung zu 2018: +4%

Pocono

Sender: FOX Sports 1 (Cable)

Marktanteil: 1,45

Veränderung zu 2018: -11%

Zuschauer absolut: 2,386 Mio

Veränderung zu 2018: -11%

Sonoma

Sender: FOX Sports 1 (Cable)

Marktanteil: 1,5

Veränderung zu 2018: +7%

Zuschauer absolut: 2,478 Mio

Veränderung zu 2018: +6%

Chicagoland

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,4

Veränderung zu 2018: -13%

Zuschauer absolut: 2,407 Mio

Veränderung zu 2018: -6%

Kentucky

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1.2

Veränderung zu 2018: -8%

Zuschauer absolut: 2,075 Mio

Veränderung zu 2018: -8%

New Hampshire

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,7

Veränderung zu 2018: +13%

Zuschauer absolut: 2,794 Mio

Veränderung zu 2018: +12%

Pocono II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,7

Veränderung zu 2018: 0%

Zuschauer absolut: 2,705 Mio

Veränderung zu 2018: -2%

Watkins Glen

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,7

Veränderung zu 2018: -26%

Zuschauer absolut: 2,722 Mio

Veränderung zu 2018: -26%

Anmerkung: Lief 2018 noch im Broadcast

Michigan II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,8

Veränderung zu 2018: +13%

Zuschauer absolut: 2,897 Mio

Veränderung zu 2018: +14%

Bristol II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,5

Veränderung zu 2018: +7%

Zuschauer absolut: 2,503 Mio

Veränderung zu 2018: +8%

Darlington

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,1

Veränderung zu 2018: -27%

Zuschauer absolut: 1,855 Mio

Veränderung zu 2018: -30%

Anmerkung: Stark Verzögerung wegen Regens

Indianapolis

Sender: NBC (Broadcast)

Marktanteil: 1,9

Veränderung zu 2017: -44%

Zuschauer absolut: 2,969 Mio

Veränderung zu 2017: -47%

Anmerkung: Vergleich zu 2017, weil 2018 Rainout

Las Vegas II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,4

Veränderung zu 2018: +8%

Zuschauer absolut: 2,384 Mio

Veränderung zu 2018: +12%

Richmond II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,1

Veränderung zu 2018: +10%

Zuschauer absolut: 1,779 Mio

Veränderung zu 2018: +0,3%

Charlotte Roval

Sender: NBC (Broadcast)

Marktanteil: 1,8

Veränderung zu 2018: -6%

Zuschauer absolut: 3,024 Mio

Veränderung zu 2018: -6%

Dover II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,1

Veränderung zu 2018: -8%

Zuschauer absolut: 1,826 Mio

Veränderung zu 2018: -9%

Kansas II

Sender: NBC (Broadcast)

Marktanteil: 2,0

Veränderung zu 2018: +18%

Zuschauer absolut: 3,304 Mio

Veränderung zu 2018: +20%

Martinsville II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,4

Veränderung zu 2018: +8%

Zuschauer absolut: 2,252 Mio

Veränderung zu 2018: +5%

Texas II

Sender: NBCSN (Cable)

Marktanteil: 1,4

Veränderung zu 2018: 0%

Zuschauer absolut: 2,199 Mio

Veränderung zu 2018: -3%

Phoenix II

Sender: NBC (Broadcast)

Marktanteil: 1,6

Veränderung zu 2018: -20%

Zuschauer absolut: 2,567 Mio

Veränderung zu 2018: -22%

Homestead

Sender: NBC (Broadcast)

Marktanteil: 2,2

Veränderung zu 2018: -12%

Zuschauer absolut: 3,737 Mio

Veränderung zu 2018: -10%

Mit Bildmaterial von LAT.