Carlos Checa ist überzeugt: Bautista wird die Fehler von 2019 nicht wiederholen

Seit der WSBK-Saison 2011 wartet Ducati auf einen Titel in der Superbike-WM. Carlos Checa bescherte Ducati vor elf Jahren den bisher letzten WM-Erfolg, doch in diesem Jahr könnte diese Durststrecke dank Alvaro Bautista zu Ende gehen. Bereits 2019 befand sich Bautista mit der damals neuen V4-Ducati auf Kurs zum Titel. Stürze im Sommer warfen den Spanier zurück. Landsmann Checa geht davon aus, dass Bautista diese Fehler nicht wiederholen wird.

"Ich denke, Alvaro weiß, was im ersten Jahr passiert ist. Das war eine wichtige Lektion für ihn. Er wird nicht den gleichen Fehler machen", kommentiert Checa im Gespräch mit 'WorldSBK.com'. Checa weiß, wie wichtig der Titel für Ducati ist: "Sie werden alles tun, um diese Verbindung zu stärken, denn sie sind füreinander geschaffen."

"Die ausstehenden zwei Drittel der Saison werden sehr hart. Alles ist eng beieinander und alles ist möglich. In der Superbike-WM werden an jedem Wochenende viele Punkte vergeben. Wenn man ein schlechtes Wochenende hat, dann kann sich ein Vorteil schnell auflösen", weiß der Weltmeister der Saison 2011.

Ducati weiß, was an der Panigale V4R verbessert werden muss

Aktuell liegt Alvaro Bautista 36 Punkte vor Jonathan Rea und bereits 79 Punkte vor Toprak Razgatlioglu. "Es war ein sehr positiver Start in die neue Saison", freut sich Ducati-Teammanager Serafino Foti. "Unsere Ingenieure und das Team haben im Winter gut gearbeitet. Aber wir müssen konzentriert bleiben."

"Es waren erst vier Renn-Wochenenden. Unsere Gegner sind sehr stark. Wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben", warnt der Ducati-Manager, der zusammen mit Bautista endlich wieder einen Titel nach Bologna holen möchte: "Im Moment leistet er sehr gute Arbeit und ist unglaublich schnell. Sein Gefühl für die Panigale V4R ist unglaublich gut."

Bei ihrem WSBK-Debüt in der Saison 2019 beeindruckte die Panigale V4R mit ihrer Leistung. Doch bisher konnte kein Ducati-Pilot diesen Vorteil nutzen und einen Titel einfahren. "Ich weiß nicht, ob wir das beste Motorrad im Feld haben. Aber es funktioniert mit Sicherheit ziemlich gut", grübelt Serafino Foti.

Der Ducati-Teammanager weiß, dass kein Motorrad perfekt ist. "Wir müssen uns in den langsamen Kurven verbessern. Das sah man in Estoril, aber auch in Misano. In den langsamen Kurven haben die Yamaha und die Kawasaki kleine Vorteile. Diesen Bereich müssen wir verbessern", analysiert der Italiener.

Crewchief Giulio Nava will für Ruhe in der Box sorgen

Bei den bisherigen zwölf Rennen fuhr Bautista zwölf Mal auf das Podium. Mit dieser Konstanz will der Spanier seinen ersten WM-Titel bei den Superbikes sicherstellen. Crewchief Giulio Nava war bereits vor drei Jahren dabei. Nava versucht, seinen Fahrer stets zu beruhigen, um Fehler zu vermeiden.

"Bisher lief alles ziemlich gut. Wir hatten alles unter Kontrolle. Das hilft dabei, eine entspannte Stimmung herzustellen und Aufregung zu verhindern", so der Crewchief des WM-Führenden. "Uns ist klar, dass manchmal etwas fehlt. Doch wir wollen nicht zu viele Experimente machen", erklärt Nava.

"Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass das Motorrad besser in Kurven einlenkt. Doch wenn man sich dafür entscheidet, dann verliert man gleichzeitig beim Bremsen einige Meter. Wenn man das Bremsen verbessern will, dann verliert man wiederum in den Kurven. Wir versuchen, bei allen Bedingungen den besten Kompromiss zu finden", nennt der Crewchief die Strategie.

"Und wenn das nicht ausreicht, um gewinnen zu können, dann holen wir eben Platz zwei oder drei. Das ist eine Lektion der Saison 2019. Es ist nicht notwendig, jedes einzelne Rennen zu gewinnen", erklärt der Crewchief von Bautista, der Experimente bei der Abstimmung nur bei den Tests ausprobieren will, um an den Renn-Wochenenden nicht die Übersicht zu verlieren.

