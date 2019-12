Ducati Panigale V4R: Erschwert die Trockenkupplung die Starts?

Die Ducati Panigale V4R ist das einzige Superbike in der WSBK, das mit einer Trockenkupplung ausgerüstet ist (zu den Hintergründen). Kawasaki, Yamaha, Honda und BMW vertrauen auf konventionelle Nasskupplungen.

Ducati folgt dem Vorbild der MotoGP und versucht, mit der Trockenkupplung das letzte Quäntchen Performance aus dem Motorrad herauszuholen. Doch wie verrichtet die Kupplung ihren Dienst, wenn die Startampel erlischt?

Ducati kehrte mit der Panigale V4R zur Trockenkupplung zurück Foto: Ducati

Ducati-Werkspilot Chaz Davies hatte in der abgelaufenen Saison einige Probleme bei den Rennstarts. Für die Schwierigkeiten beim Start macht er aber nicht die Trockenkupplung verantwortlich. Der Waliser ist überzeugt, dass Ducati noch keine perfekte Abstimmung gefunden hat.

"Ich denke, für jede Art von Kupplung gibt es gute und schlechte Abstimmungen - egal ob es eine Nass- oder eine Trockenkupplung ist. Ich würde nicht meinen, dass unser Problem auf die Trockenkupplung zurückzuführen ist", berichtet Davies.

"Es ist eher eine Frage der Abstimmung mit den Federn, den verschiedenen Scheiben und so weiter. Wir müssen für die kommende Saison Änderungen machen. Sie haben jetzt sehr viele Daten. Wir haben es den Großteil der Saison recht sicher angegangen, doch jetzt müssen wir etwas ändern", bemerkt der langjährige Ducati-Pilot.

Chaz Davies arbeitete bei den Wintertests mit Ducati auch an der Kupplung Foto: Ducati

"Wir haben mit der Kupplung etwas zu kämpfen. Für den Großteil der Saison verwendeten wir eine recht konservative Abstimmung für den Start, mit der wir jedoch nicht besonders schnell waren. Am Ende der Saison verwendeten wir eine etwas riskantere Abstimmung", verrät Davies. "Wenn man es richtig hinbekommt, kann man damit gute Starts haben. Doch das Risiko ist sehr groß, einen schlechten Start zu haben."

"Es ist sehr kritisch. Man muss sehr sanft vorgehen, weil es keinen Raum für Fehler gibt. Es ist zu riskant, doch wir wissen, dass wir daran arbeiten müssen", so Davies.

"Wir wünschen uns etwas mehr Kontrolle beim Loslassen der Kupplung. Das ist ein Bereich, in dem wir über die Saison sehr durchschnittlich waren. Wir probierten in Katar einige Änderungen, die auch funktionierten. Aber sie sind extrem am Limit. Es ist einfach, damit Fehler zu machen", verrät der Ducati-Werkspilot.

Mit Bildmaterial von LAT.