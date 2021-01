"Habe an der Konzentration gearbeitet" - Alvaro Bautista weniger fehleranfällig?

In dieser Woche haben die WSBK-Teams zum ersten Mal im neuen Jahr die Chance, in Spanien zu testen. Auch das Honda-Werksteam nutzt diese Gelegenheit, um sich für die Saison 2021 vorzubereiten. Alvaro Bautista und Leon Haslam freuen sich über die neuen HRC-Teile für ihre Honda-Superbikes. Bautista hat die Auszeit im Winter intensiv genutzt, um sich körperlich und mental auf 2021 vorzubereiten.

"Im Winter habe ich intensiv an meiner Fitness und an der Konzentration gearbeitet, um für das neue Jahr bereit zu sein und mein Potenzial als Fahrer zu erhalten", kommentiert Bautista vor dem ersten Schlagabtausch mit seinen WSBK-Rivalen.

"Ich bin gespannt darauf, die neue Saison zu beginnen und hoffe, dass sich die allgemeine Situation wieder etwas normalisiert", schaut er auf die Coronavirus-Pandemie. "Das Ziel ist es, das Projekt weiterzuentwickeln und auf den Grundlagen aus der vergangenen Saison aufzubauen. Aus privater Sicht überglücklich über die Geburt meiner zweiten Tochter im Winter."

Wie gut ist die 2021er-Fireblade?

Gespannt ist Bautista, was Honda über den Winter an der Fireblade verändert hat. In der Saison 2020 debütierte die neue RR-R. Bautista fuhr mit der radikalsten Fireblade der Geschichte aufs Podium, konnte aber kein Rennen gewinnen.

Alvaro Bautista holte mit der neuen Honda bereits ein Podium Foto: Motorsport Images

"Ich freue mich sehr, wieder loszulegen und bin gespannt, was im Winter in Japan entwickelt wurde. Wir haben ein paar Dinge, die wir probieren müssen. Damit können wir in Sachen Abstimmung und Entwicklung Fortschritte erzielen", ist der Spanier überzeugt.

"Wir müssen abwarten, wie die Bedingungen sind. Das Wetter ist im Januar immer ein bisschen heikel. Es ist nicht einfach, die perfekten Bedingungen herzustellen. Es ist aber sehr wichtig, die HRC-Ingenieure in Japan mit wertvollen Eindrücken zu versorgen", ist sich Bautista bewusst.

Leon Haslam musste auf Trainings-Camp verzichten

Und auch Teamkollege Leon Haslam ist gespannt, was HRC im Winter entwickelt hat. "Ich freue mich auf den bevorstehenden Test in Jerez. Es ist eine tolle Gelegenheit, um sich auf andere Gedanken zu bringen. Ich blieb in den vergangenen Wochen in ständigem Kontakt mit allen und freue mich, das Team wieder zu treffen, die Arbeit aufzunehmen und zu sehen, wo wir mit den neuen Teilen von Honda und HRC stehen", kommentiert der Brite.

Leon Haslam ist gespannt auf die neuen Teile für seine Honda Foto: Motorsport Images

Die Winterpause war auch für Haslam eine ungewohnt lange Unterbrechung: "Es war ein langer Winter, der zudem ziemlich merkwürdig war. Normalerweise haben wir nur ein paar Wochen, bevor die Wintertests beginnen. Es war schön, ein bisschen Erholungszeit mit Freunden zu haben, doch die Pandemie hat das Training erschwert."

"Normalerweise wäre ich in Spanien im Fitness-Camp gewesen. Doch dieses Mal ist es anders. Ich hoffe, dass ich bald in Barcelona mit dem Team sein kann, um Flat-Track und Motocross zu fahren. Das sollte gut werden", so Haslam.

Neben neuen Teilen hat HRC für den Jerez-Test auch personell Änderungen vollzogen. Ex-WSBK-Pilot Leon Camier übernimmt die Rolle des Teammanagers und wird bereits in Jerez in seine neue Rolle schlüpfen mehr Infos.

