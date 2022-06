WSBK Misano: Rabat gibt Comeback in der Superbike-WM, Pedercini mit Ersatz

Audio-Player laden

Bei der Superbike-WM in Misano fällt nicht nur BMW-Werkspilot Michael van der Mark verletzungsbedingt aus (welcher Fahrer die Werks-BMW in Misano pilotieren wird). Auch Puccetti-Kawasaki und Pedercini-Kawasaki mussten sich um Ersatz bemühen. Ex-MotoGP-Pilot Tito Rabat steht vor seinem Comeback in der Superbike-WM, genau wie Alessandro Delbianco.

Tito Rabat springt bei Puccetti für Lucas Mahias ein, der sich beim Renn-Wochenende in Estoril im Superpole-Rennen vor drei Wochen verletzt hat. Rabat ersetzte Mahias bereits Ende 2021. Zuvor erlebte der Moto2-Weltmeister von 2014 schwierige Zeiten und trennte sich in seiner Debütsaison vorzeitig von Barni-Ducati.

"Ich freue mich sehr, wieder für Puccetti-Kawasaki zu fahren und danke Manuel (Teamchef; Anm. d. Red.) und dem gesamten Team für das Vertrauen. Es ist das Heimrennen vom Team und demzufolge sehr wichtig für sie. Ich bin voll motiviert und sehr entschlossen", kommentiert Rabat, der in Misano mit einer Speziallackierung fahren wird.

Leon Haslam muss für Kawasaki in Suzuka testen und kann nicht in Misano fahren Foto: Motorsport Images

Auch das Pedercini-Kawasaki-Team musste für das Wochenende in Misano improvisieren. Ursprünglich sollte Leon Haslam die Kawasaki ZX-10RR in Italien pilotieren, doch der Brite muss in Suzuka für das 8-Stunden-Rennen testen. Alessandro Delbianco kommt zu seinem WSBK-Comeback und übernimmt das Motorrad.

Zuletzt fuhr Delbianco bei der Superbike-WM in Most. Damals ersetzte der Italiener bei MIE-Honda Leandro Mercado, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

