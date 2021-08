Supersport-WM in Navarra: Dominique Aegerter gewinnt beide Rennen

Yamaha-Pilot Dominique Aegerter konnte beim Renn-Wochenende in Navarra die beiden Supersport-WM-Rennen gewinnen. Nach dem Sieg am Samstag setzte sich Aegerter auch im Rennen am Sonntag durch und vergrößerte damit den Vorsprung in der Meisterschaft.

Am Sonntag kämpfte sich Aegerter im Laufe des Rennens durchs Feld und setzte sich schlussendlich gegen WM-Rivale Steven Odendaal (Yamaha) durch.

"Es war erneut ein harter Kampf vom Start weg. Mein Start war heute ein bisschen besser. Doch ich musste dennoch mit vielen Fahrern kämpfen. Das haben die Fans sicher genossen", kommentiert der Schweizer, der nach dem Abbruch durch einen Sturz von Borja Gomez (Yamaha) als Sieger gewertet wurde.

Kurz vor dem Abbruch setzte Aegerter ein Manöver gegen Odendaal an und lag vorn. "Es war nicht einfach, ihn zu überholen. Schade, dass das Rennen abgebrochen wurde. Ich hoffe, dass es dem gestürzten Fahrer gut geht", bemerkt Aegerter, der die Meisterschaft jetzt mit 47 Punkten Vorsprung auf Odendaal anführt.

"Ich danke Ten Kate. Sie haben toll gearbeitet. Wir haben an diesem Wochenende das Maximum herausgeholt. Nach drei harten Renn-Wochenenden freue ich mich darauf, mit meinen Freunden und meiner Familie etwas auszuspannen", bemerkt Aegerter, der im Laufe der Saison ein Renn-Wochenende verpassen wird, weil die Kalender der Supersport-WM und der MotoE kollidieren, in der Aegerter parallel fährt.

Weniger gut lief das Wochenende für Philipp Öttl (Puccetti-Kawasaki). Der Deutsche schaffte es nicht aufs Podium und beendete die beiden Rennen auf den Positionen sieben und sechs. In der WM behauptet sich Öttl dennoch auf Position drei.

Mit Bildmaterial von Ten Kate.