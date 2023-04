NLS3 2023: BMW besetzt erste Reihe komplett

Audio-Player laden

Wie schon beim Saisonauftakt steht BMW auch beim dritten Lauf zur Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) auf der Poleposition - diesmal allerdings mit einem anderen Team. Nach Walkenhorst Motorsport bei der Westfalenfahrt fuhr diesmal Rowe Racing bei der 54. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy auf die Pole.

Ergebnis Zeittraining

DTM-Champion Sheldon van der Linde setzte in der Schlussphase des Trainings mit 7:51.852 Minuten die Bestzeit. Damit startet der Rowe-BMW #98 (van der Linde/Vanthoor) von der ersten Position.

"Wir wollten am Ende nicht zu lange warten, das hat sich mit der Code 60 ausgezahlt. Ein bisschen Glück braucht man immer, deshalb bin ich sehr glücklich. Es ist meine erste Pole auf der Nordschleife, das fühlt sich gut an", so der Südafrikaner. Nach Ablauf der Zeit wurde kurz nach seiner Durchfahrt eine Code-60-Zone ausgerufen. Alle nachfolgenden Fahrzeuge hatten keine Chance mehr.

Das BMW-Junioren-Auto startet daneben aus der ersten Reihe. Dan Harper kam im RMG-BMW #44 (Harper/Hesse/Verhagen; 2.) bis auf 0,301 Sekunden an van der Linde heran. Das Walkenhorst-Auto #34 (Giermaziak/Krohn) wurde Vierter, womit drei BMW M4 GT3 aus den ersten beiden Startreihen ins Rennen gehen.

Dazwischen reihte sich Frank Stippler im Scherer-Phx-Audi #5 (Stippler/V. Kolb; 3.) ein. Seine Zeit von 7:53.071 Minuten zu Beginn des Trainings war lange Zeit die Bestzeit, bevor sich die beiden BMW davor setzten. In der dritten Reihe stehen zwei weitere R8 LMS GT3, einmal Land #39 (Haase/Mies/Niederhauser; 5.) und einmal Scherer-Phx #16 (Beretta/Winkelhock; 6.).

Hinter dem Rowe-BMW #99 (Wittmann/Martin; 7.) komplettieren drei Mercedes-AMG GT3 die Top-10. Das sind der HRT-Mercedes #8 (Marciello/Love), der Getspeed-Mercedes #12 (Christodoulou/Götz/Schiller) und der Getspeed-Mercedes #9 (Engel/Christodoulou/Schiller).

Bester Porsche 911 GT3 R ist der Falken-Porsche #3 (Menzel/S. Müller/Ragginger; 11.), bester Ferrari 296 GT3 der racing-one-Ferrari.

Start zum Rennen ist traditionell um 12 Uhr.

Mit Bildmaterial von VLN.