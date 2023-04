Sebastien Buemi: Peugeot schwächer als erwartet, Ferrari überrascht!

Audio-Player laden

Die neue goldene Ära des Prototypensports hat begonnen und Sebring war mit dem 1.000-Meilen-Rennen der erste Appetithappen auf die vielversprechende Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2023. Ferrari überraschte mit seinem neuen Hypercar gleich mit der Poleposition auf der Buckelpiste in Florida. Doch am Ende hatte Toyota die Nase vorn, weil die Japaner über einen enormen Erfahrungsvorsprung verfügen. Sebastien Buemi schätzt die Konkurrenz ein.

"Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Peugeot näher dran ist", so der Schweizer über den französischen Hersteller, der 2022 in der WEC debütieren wird, gegenüber unserer englischen Schwesterseite 'Motorsport.com'. "Aber dass Ferrari so stark sein würde, hätte ich nicht erwartet - vor allem im Qualifying. Ich muss zugeben, dass mich das beeindruckt hat, denn das Team war verdammt stark. Es war beeindruckend, was Ferrari im Qualifying geleistet hat."

Im Rennen belegte Ferrari mit AF Corse als Einsatzteam den dritten Platz hinter den beiden Toyota und feierte damit ein Podium beim WEC-Debüt in Sebring. Die Japaner sicherten sich souverän einen Doppelsieg und unterstrichen damit ihre Vormachtstellung in der Meisterschaft, denn Toyota ist seit der Einführung der Hypercars dabei und konnte sein Auto bereits in Details weiterentwickeln.

"Natürlich fehlte Ferrari im Rennen noch etwas die Pace", stellt Buemi klar. "Dennoch ist es beeindruckend, gleich im ersten Rennen so stark aufzutrumpfen. Es wird schwierig für uns, das ist jetzt klar. Für uns war Sebring ein tolles Wochenende, denn wir haben unser Ziel erreicht: Beide Autos sind ins Ziel gekommen und wir haben den Doppelsieg geholt. Ich war vor dem Rennen nervös, weil wir in Sebring noch nicht getestet hatten."

Doch war der WEC-Auftakt auf der Buckelpiste in Florida wirklich ein realistischer Gradmesser für die Kräfteverhältnisse in der Saison 2023? Laut Buemi hatte Peugeot aufgrund seines Konzepts massive Probleme auf den Bodenwellen. Da Sebring die einzige Strecke im Kalender mit einem solchen Charakter ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Franzosen auf Strecken mit europäischem Standard plötzlich wieder vorne mitmischen.

Das zweite von sieben Rennen der WEC-Saison 2023 in Portimao findet am 16. April statt. Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac und Porsche starten mit ihren Hybridautos in der Hypercar-Klasse, Glickenhaus und Vanwall mit ihren reinen Verbrennern. Das Rennen in Portugal hat eine Gesamtdistanz von sechs Stunden und ist damit rund zwei Stunden kürzer als der Auftakt in Sebring.

