Nach Tod von Craig Breen: Hyundai möchte WRC-Talentpool aufbauen

Der Tod von Craig Breen bei Testfahrten in Kroatien hat Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) erschüttert. Das Cockpit, das sich der Ire mit dem Spanier Dani Sordo geteilt hatte, ist nach wie vor vakant, da Sordo nicht zum Stammfahrer ernannt wurde. Die Koreaner wollen nun einen WRC-Talentpool aufbauen, um jungen Fahrern die Chance zu geben, sich zu empfehlen.

Es gibt bereits zwei WRC2-Piloten, die gute Chancen haben, sich eines Tages in der Rally1-Kategorie zu beweisen: Teemu Suninen und Emil Lindholm testeten bereits in der Nähe des Hyundai-Stützpunktes in Finnland. Das war vor der Rallye Italien auf Sardinien, die Hyundai mit einem Doppelsieg beendete.

Teamchef Cyril Abiteboul hat das Team bereits über die Pläne informiert, denn mehr als ein Fahrer ist nötig, um das Programm mit dem dritten Auto fortzusetzen. Hyundai befindet sich im Umbruch, denn mit der Verpflichtung von Technikchef François-Xavier Demaison will sich die Marke auch technisch besser aufstellen.

Das neue Fahreraufgebot ist der nächste Schritt in der Umstrukturierung, um Toyota in der Rallye-Weltmeisterschaft schlagen zu können. Da Suninen laut Abiteboul bereits zur Familie" gehört, war der Test in Finnland nichts Außergewöhnliches und von langer Hand geplant. Dennoch verrät der Teamchef seine Pläne: "Meine erste Priorität war der Technikchef und die Entwicklung des Autos. Jetzt geht es um die Entwicklung der Fahrer, dazu werden wir im Juni etwas bekannt geben".

Hyundai will sich alle Optionen offen halten und deshalb mehr als nur einen Fahrer für das WRC-Programm gewinnen. Langfristig wollen sich die Koreaner stärker positionieren, um talentierte Fahrer wie Kalle Rovanperä zu finden, der 2022 mit Toyota zum jüngsten WRC-Champion gekrönt wurde. Hyundai wird die Möglichkeit haben, unter den Talenten zu wählen.

Für den Rest der WRC-Saison 2023 sind die Pläne noch nicht bekannt. Abiteboul lässt sogar offen, ob in diesem Jahr nicht noch mehrere Fahrer zum Einsatz kommen. "Wer weiß", ist die einzige Antwort des Franzosen mit Formel-1-Erfahrung als Teamchef. Suninen ist einer der Favoriten, aber in welche Richtung es geht, weiß auch der Finne noch nicht. "Wir werden sehen, was passiert", sagt Suninen, der Konkurrenz von Lindholm bekommen könnte.

