DTM-Rennen Spielberg 2: Zweiter Sieg für Lawson nach Duell mit Wittmann

Dritter Saisonsieg für AF-Corse-Ferrari-Pilot Liam Lawson, der bereits das Samstagsrennen der DTM in Spielberg gewann: Der neuseeländische Red-Bull-Junior setzte sich gegen Pole-Setter Marco Wittmann durch, der am Ende nur 0,215 Sekunden Rückstand hatte, und gewann auch am Sonntag. Dritter wurde HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz.

Das Rennen war von einem Zweikampf um den Sieg zwischen den Lawson und Wittmann geprägt: Der BMW-Pilot verteidigte beim Start seine Pole und führte die ersten Runden vor dem AF-Corse-Ferrari-Piloten an. Die Entscheidung fiel dann durch die Strategie, denn Walkenhorst-Pilot Wittmann stoppte bereits in der sechsten Runde. Lawson deckte ab, kam eine Runde später herein und kam vor dem BMW wieder auf die Strecke hinaus.

Danach lag Wittmann stets in Lawsons Windschatten und saugte sich nach der ersten Kurve immer wieder mit dem besseren Topspeed an, verlor aber in den dritten Kurve wieder an Boden.

Götz, der am Vortag Zweiter wurde, macht wie Lawson durch seinen dritten Platz in der Meisterschaft weiter Boden auf DTM-Leader Kelvin van der Linde gut. Denn der Abt-Audi-Pilot kam diesmal hinter den AMG-Mercedes-Piloten Philip Ellis und Lokalmatador Lucas Auer, die die Plätze vier und fünf belegten, nur auf Platz sechs.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

