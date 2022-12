Formel-1-Livestream: Hier erhält Max Verstappen den WM-Pokal!

Wolff: "Glauben, dass wir Bouncing gelöst haben"

Auch abseits der heutigen FIA-Gala dreht sich die Formel-1-Welt natürlich weiter. So hat Toto Wolff im Podcast 'Beyond the Grid' zum Beispiel verraten: "Wir glauben, dass wir das tieferliegende Problem, das das Bouncing verursacht hat, gelöst haben."



"Wir ändern einiges an der Architektur und am Layout des Autos. Das sollte uns in die richtige Richtung bringen. Aber wie es halt so ist mit diesen neuen Regeln: Manchmal legst du ein Problem frei, und dann realisierst du, da liegt noch eins drunter", warnt Wolff.



"Wir müssen bescheiden bleiben und dürfen kein Anspruchsdenken entwickeln, dass wir von Anfang an gewinnen werden", sagt der Mercedes-Teamchef im Hinblick auf 2023. Trotzdem scheint man in Brackley recht zuversichtlich zu sein.