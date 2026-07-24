Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Ungarn live
Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Ungarn live
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Sollte McLaren 2026 abschreiben?
Lange hat man sich bei McLaren kämpferisch gegeben und erklärt, man wolle 2026 noch in den WM-Kampf eingreifen. Experte Karun Chandhok hält das inzwischen allerdings nicht mehr für realistisch.
Hintergrund: In der Weltmeisterschaft liegt Lando Norris mittlerweile 101 Punkte hinter Spitzenreiter Kimi Antonelli, was laut Chandhok "etwas zu viel" ist.
"Ihr Ziel ist es nun, in der verbleibenden Saison noch einige Rennen zu gewinnen und mit Schwung ins Jahr 2027 zu starten", sagt der Experte bei Sky.
Er erklärt, dass McLaren das 2026er-Auto nicht gut genug weiterentwickelt habe. "Es ist ihnen nicht gelungen, im Entwicklungswettlauf mitzuhalten", betont Chandhok.
"Wenn man sich Miami ansieht, waren sie dort im Kampf um den Sieg dabei. Aber seitdem waren sie es nicht mehr", so der Experte.
Aston-Martin-Update
Der wohl größte Fokus an diesem Wochenende liegt allerdings nicht auf dem neuen Safety-Car, sondern auf dem "neuen" Aston Martin. Das Team will mit einer B-Version des AMR26 nach einem schwierigen Saisonstart noch einmal angreifen.
Sobald es mehr Informationen und vor allem Bilder gibt, findet ihr die natürlich hier bei uns.
Neues Safety-Car
Mercedes hat der Formel 1 pünktlich vor der Sommerpause noch einmal ein neues Safety-Car spendiert. Hier könnt ihr euch anschauen, wie das neue Arbeitsgerät von Bernd Mayländer aussieht:
Feitagsfahrer
Gleich vier Stammpiloten lassen das erste Training heute aus. Mit Leonardo Fornaroli (McLaren), Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Alpine) und Colton Herta (Cadillac) sind gleich vier Freitagsfahrer im Einsatz.
Wer FT1 dafür auslässt, das erfahrt ihr in unserer Übersicht.
Wetter
Wie immer zu Beginn des Wochenendes werfen wir einen Blick auf das Wetter - und stellen fest, dass das erste echte Regenrennen der neuen Formel-1-Ära wohl weiter auf sich warten lassen wird.
Alle drei Tage am Hungaroring sollen bei sommerlichen Temperaturen trocken bleiben. Mehr dazu in unserer großen Wettervorhersage.
Sommerpause
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Große Preis von Ungarn steht an diesem Wochenende an und damit der letzte Ritt der Königsklasse vor der Sommerpause.
Wie üblich erwarten uns am Freitag erst einmal die ersten beiden Trainings in Budapest. FT1 beginnt um 13:30 Uhr MESZ, das zweite Training um 17:00 Uhr.
Hier an dieser Stelle versorgen wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt mit Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager am Hungaroring.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
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