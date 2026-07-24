Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Ungarn live

Sollte McLaren 2026 abschreiben?

Lange hat man sich bei McLaren kämpferisch gegeben und erklärt, man wolle 2026 noch in den WM-Kampf eingreifen. Experte Karun Chandhok hält das inzwischen allerdings nicht mehr für realistisch.



Hintergrund: In der Weltmeisterschaft liegt Lando Norris mittlerweile 101 Punkte hinter Spitzenreiter Kimi Antonelli, was laut Chandhok "etwas zu viel" ist.



"Ihr Ziel ist es nun, in der verbleibenden Saison noch einige Rennen zu gewinnen und mit Schwung ins Jahr 2027 zu starten", sagt der Experte bei Sky.



Er erklärt, dass McLaren das 2026er-Auto nicht gut genug weiterentwickelt habe. "Es ist ihnen nicht gelungen, im Entwicklungswettlauf mitzuhalten", betont Chandhok.



"Wenn man sich Miami ansieht, waren sie dort im Kampf um den Sieg dabei. Aber seitdem waren sie es nicht mehr", so der Experte.