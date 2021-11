05:35

Wie relevant ist FT3?

In weniger als einer halben Stunde geht es auf der Strecke los mit FT3 und das ist für uns der Zeitpunkt, jetzt auch voll in unsere Berichterstattung einzusteigen. Noch einmal zur Erinnerung: In Katar ist es aktuell erst kurz nach 13:30 Uhr. Das letzte Training wird also am Tag stattfinden, Qualifying und Rennen hingegen am Abend.



Wirklich repräsentativ sind die Bedingungen in FT3 also nicht, weil die Temperaturen in Quali und Rennen deutlich niedriger sein werden. Schauen wir mal, was die Teams gleich daraus machen.